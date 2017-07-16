16 Temmuz 2017 Pazar21 Şevval 1438
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2017 Okullar Kurban Bayramından önce mi sonra mı açılacak, Eylül ayının kaçıncı günü?

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2017 Okullar Kurban Bayramından önce mi sonra mı açılacak, Eylül ayının kaçıncı günü?
2016-2017 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler yaz tatiline girmişti. Öğrenciler ve velileri 2017-2018 yılı için okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılının takvimin belirledi.
2017 Okullar Kurban Bayramından önce mi sonra mı açılacak, Eylül ayının kaçıncı günü? 2017 Okullar Kurban Bayramından önce mi sonra mı açılacak, Eylül ayının kaçıncı günü? 2017 Okullar Kurban Bayramından önce mi sonra mı açılacak, Eylül ayının kaçıncı günü?

2017-2018 eğitim ve öğretim yılına ilişkin takvim netleşti. Velilerin ve öğrencilerin dört gözle araştırdığı tarihi sizleri için araştırdık. Peki, Okullar ne zaman açılacak, Kurban Bayramından önce mi, sonra mı açılacak? İşte detaylar..

İŞTE 2017 - 2018 OKULLARIN AÇILMA TARİHİ

9 Haziran 2017 Cuma günü itibari ile 2016-2017 öğretim yılı geride sona erdi. Öğrencilerin karnelerini almasının ardından İlk ve Orta derecedeki okullar liseler ve üniversiteler yaz üç ay tatile girdi. Yılın yorgunluğunu ve stresini üstlerinden atmaları için yaptıkları 2017 yaz tatili ne zaman bitecek?

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Özellikle sosyal medya üzerinden sorulan 2017 yaz tatili süresi uzatılacak mı sorusuna ilişkin yapılan açıklamada MEB'in yayınlandığı 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimine uyulacağı bu okulların bu tarihler doğrultusuna açılacağı bildirildi.

2018 YILINDA 15 TATİLİ NE ZAMAN?

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017- 2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2017 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER

24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Cumartesi günü)

25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Pazar günü)

26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Pazartesi günü)

27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Salı günü)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Cumartesi günü)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)

Kurban Bayramı ne zaman? Okulların açılmasından sonra mı?

2017 yılı itibariyle Kurban Bayramı ne zaman olacak soruları öğrenciler tarafından sorulmaya başlandı. Yaz tatilini uzatmak isteyenlerin merakla sorduğu Kurban Bayramı okulların tatil olması dönemine denk geliyor. İşte 2017 Kurban Bayramı net tarihi.

31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe günü)

1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma günü)

2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar günü)

4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi günü)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

İşte MEB'ten gelen o açıklama: "Öğrencilerimize çağın gerektirmiş olduğu bütün bilgileri vermeyi gaye edindik. Ancak eğitim süresini kısaltmadan, vermiş olduğumuz tatil süresi içerisinde eğitimi, etkili ve en özünü vermeyi amaç ediniyoruz. Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz. Daha etkin bir şekilde tatilleri kullanmak için de bir çalışmamız var. Daha iyiyi yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz. 1930’lardaki sistemi kullanmaya devam." dedi

YAZ TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

9 Haziran 2017 yılı itibariyle tüm okullar yaz tatiline girdi. Karnelerini ve başarı belgelerini alan öğrenciler yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından tatile başladı. Peki öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli? Okulların kapanınca ders çalışılmalı mı? İşte 2017 yılı yaz tatilini nasıl değerlendirmeniz gerektiği hakkında önemli ipuçları

1. Müzeleri gezin

Yaz tatili boyunca yapılacak en iyi şeylerden bir tanesi görülmesi gereken yerleri ziyaret etmek. Mesela bu yaz bir müze kart alıp, müzeleri ziyaret etmeye ne dersiniz… Topkapı Sarayı, Dolmabahçe, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ilk aklımıza gelen yerler. Hatta eminiz ki anne babalarınız bile bu ziyarette size keyifle eşlik edeceklerdir.

 

2. Boğaz turu yapın

 

Yaz tatilinde İstanbul’da olacaklar ya da yolu İstanbul’a düşecekler boğaz turu ile İstanbul’un keyfini çıkartabilirler. Eminönü’nden kalkan vapurlarla 10 TL’ye 1,5 saat sürecek bir İstanbul Boğazı turu yapabilirsiniz.

 

3. Kur’an kursuna yazılın

 

Yaz tatilleri Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek için çok önemli fırsat. Çoğumuz Kur’an-ı Kerim’i okumayı yaz tatillerinde gittiğimiz kurslarda öğrenmişizdir. Hemen hatırlatalım, Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklara yönelik kurslar veriyor.

 

4. Kur’an-ı Kerim’i hatmedin

 

Kur’an okumayı biliyorsanız, bu yaz tatilinde Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye niyet edin. Ramazan ayı da yaz tatiline denk gelmişken, takip edeceğiniz mukabeleler ile hatim etme gayretinde bulunun.

 

5. Teravih namazlarına gidin

 

Ramazan ayında iftardan sonra teravih namazı için arkadaşlarınızla birlikte toplanıp camide teravih namazı kılın. Böylece hem toplu halde namaz kılmanın zevkine varacak hem de bu anılar yıllar geçse de hiç unutamayacağınız anılar olarak belleğinizde kalmış olacak.

 

6. Dalından meyve koparın

 

Şehirde doğup büyümüş büyükler olarak bizlerin en büyük eksiklerinden bir tanesi meyveyi dalından koparıp yemenin ne kadar büyük bir zevk olduğunun farkına varamamış olmak. Bu yaz işte bu zevkin tadına varmak için eğer varsa mutlaka köyünüze gidin, ağaçtan meyve toplayın.

 

7. Ihlamur kokusunu içinize çekin

 

Ihlamur ağaçlarının olağanüstü güzel, minik, açık sarı çiçekleri açmaya ve de kokmaya başladı bile. İşte tam da bu zamanlar ıhlamur kokusunu içinize çekmenin vaktidir. Ama acele edin çünkü ıhlamur mevsimi çok kısa...

 

8. Uçurtma uçurun

 

Yaz tatili bitmeden mutkala yapmanız gereken şeylerden bir tanesi uçurtma uçurtmak. Uçurtmanızın gökte süzülüşünü izlemek ne kadar da keyiflidir bir düşünsenize...

 

9. Anneannenizi, babaannenizi ziyaret edin

 

Tatil günleri biraz da anneanne ve babaanne günü demek bizim için… Anneanne ya da babaanneniz bir de yaşadığınız yerde uzaktaysa tatil onlarla kavuşmak için gün saymak demektir.

 

10. Denize girin

 

Her yıl denize gitmenize rağmen bir türlü yüzmeyi öğrenemeyenlerden misiniz? Artık şeytanın bacağını kırıp yüzmeyi öğrenmenin vaktidir.

 

11. Piknik yapın

 

Piknik yapmayı sevmeyen yoktur herhalde. Mangal, ip atlama, hamak pikniğin olmazsa olmazları… Piknik yapmadan tatil bitmemeli…

 

12. Oyun oynayın

 

Tatilde bol bol oyun oynayın ama tabi oyun derken bilgisayar oyunlarını kastetmiyoruz.  Bilgisayara hayatımızı tümden çıkarmak değil ama kontrollü bir şekilde kullanmak çok daha faydalı. Bütün gün bilgisayar karşısında oturmak yerine arkadaşlarınızla birlikte oynayacağınız oyunlar eminiz çok daha eğlenceli olacak.

 

13. Bisiklet sürün

 

Biz küçükken bisiklet çocukluğumuzun ayrılmaz bir parçasıydı, bugünün çocukları için de öyle olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu yaz bisiklet sürmeyi ihmal etmeyin ama tabi trafiğe güvenli alanlarda…

 

14. Anne ve babanıza yardım edin

 

Okul zamanlarında anne ve babanıza yardım edecek vakti bulamıyorsunuz belki ama tatil size bu fırsatı sunuyor. Bozulan musluğu tamir eden babanıza ya da sofra kuran annenize yardım etmek hem anne ve babanızı mutlu edecek hem de sorumluluk bilincinizin gelişmesine yardımcı olacaktır.

 

15. Kitap okuyun

 

Kitap okumak bir boş zaman faaliyeti değil, aksine zaman ayırılması gereken önemli bir faaliyettir. Kitap okumak algınızı, farkındalığınızı arttıracak, hayata bakış açınızın değişmesine katkı sağlayacaktır. Bu neden yazın mutlaka kitap okumalı!

 

16. Tercih etmek istediğiniz okulları araştırın

 

Yaz tatili kimileri için de bir sonraki yıl gideceği okulu seçme vakti.  Bu anlamda liseye girecek öğrencilere tavsiyemiz, tercih etmek istedikleri okulları önceden iyi araştırmaları yönünde olacak. Ayrıca yerleştirme ve kayıt takvimini de takip etmeyi unutmayın!

 

 

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