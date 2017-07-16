17 Temmuz 2017 Pazartesi21 Şevval 1438
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TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon!

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TSK tarafından Kuzey Irak'ın Zap bölgesine yapılan hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon!
TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon! TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon! TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKKmensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespit edildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından söz konusu bölgeye düzenlenen harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir mağara ve iki makineli tüfek mevzisinin de imha edildiği kaydedildi.

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