17 Temmuz 2017 Pazartesi21 Şevval 1438
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Yemen'deki salgında ölü sayısı artıyor

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Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 784 kişi yaşamını yitirdi.
Yemen'deki salgında ölü sayısı artıyor
Yemen'deki salgında ölü sayısı artıyor Yemen'deki salgında ölü sayısı artıyor Yemen'deki salgında ölü sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, dünden bu  yana  kolera nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğinin tespit edildiği,  ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgınında ölenlerin sayısının bin 784'e  yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana tespit edilen şüpheli kolera  vakasının ise 344 bin 751 olduğu aktarıldı.
 
DSÖ, dün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin  sayısını bin 770 olarak açıklamıştı.
 
Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke  içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve  atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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