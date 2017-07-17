17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Fransa'dan Araplara şok Katar çağrısı!

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Fransa'dan Araplara şok Katar çağrısı!
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Arap ülkelerine, Katar’a uyguladıkları ve halka zarar veren yaptırımları kaldırmaları çağrısında bulundu.
Fransa'dan Araplara şok Katar çağrısı! Fransa'dan Araplara şok Katar çağrısı! Fransa'dan Araplara şok Katar çağrısı!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dün Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, “Fransa, (Arap ülkelerine) halka ve özellikle de farklı ülkelerden olup, ayrılan ailelere zarar veren yaptırımların bir an önce kaldırmaları çağrısı yapıyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, İngiliz ve Kuveytli mevkidaşlarıyla birlikte Katar krizinin bir an önce çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Katar krizi, 5 Haziran’da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar büyükelçilerini geri çekmeleri ve hava ile deniz sahalarını Katar’a kapatmaları ile başlamıştı.

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