17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

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SGK 400 denetmen yardımcısı alacak
Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 400 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak SGK 400 denetmen yardımcısı alacak SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, SGK'nın taşra teşkilatına en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının  hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme,  bankacılık, sigortacılık bölümlerinden üç yüz; matematik, istatistik ve aktüerya  bölümlerinden fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği  bulunan YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından  mezun olmuş yüz kişi olmak üzere toplam dört yüz kişi alınacak.
 
Denetmen yardımcılığı için, ÖSYM'nin 2017'de yaptığı Kamu Personeli  Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P13, P23 ve P43 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış  ve 35 yaşını doldurmamış adaylar başvurabilecek.
 
Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz  tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
 
Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak  başvuru yapanlardan;KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak  kadronun 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacak.
 
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, 11 Ağustos  tarihinde kurumun resmi internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) yayımlanacak.  Adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacak. Adaylara  ayrıca tebligat yapılmayacak.
 
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belgelerini 31 Ağustos  mesai bitimine kadar kuruma posta yoluyla veya elden teslim edecek. Giriş sınavı,  sözlü olarakAnkara'da 18-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
 
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten  itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na yapılabilecek. İtirazlar komisyona  ulaştıktan sonra en geç on beş gün incelenerek sonuçlandırılacak.

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