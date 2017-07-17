SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, SGK'nın taşra teşkilatına en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık bölümlerinden üç yüz; matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği bulunan YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yüz kişi olmak üzere toplam dört yüz kişi alınacak.
Denetmen yardımcılığı için, ÖSYM'nin 2017'de yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P13, P23 ve P43 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış ve 35 yaşını doldurmamış adaylar başvurabilecek.
Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan;KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacak.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, 11 Ağustos tarihinde kurumun resmi internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belgelerini 31 Ağustos mesai bitimine kadar kuruma posta yoluyla veya elden teslim edecek. Giriş sınavı, sözlü olarakAnkara'da 18-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na yapılabilecek. İtirazlar komisyona ulaştıktan sonra en geç on beş gün incelenerek sonuçlandırılacak.
- 48 saat doldu: Sevan Nişanyan da kaçtı!Acı haber geldi! 3 çocuk yanarak can verdi'Genelkurmay'da eşimi o vurdu'Diyarbakır’da “Kürdistan” çalıştayı!FETÖ'cülere tek tip elbise için harekete geçildi!Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Seferberlikte ikinci hamleABD gazetesine yalan dolu makale!Dikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybettiLunaparkta dehşet! Ölü ve yaralılar var..Bilim dünyasını şaşırtan garip mesajlar
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:46 Güneş 05:39 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:42 Yatsı 22:27
- 29°C Adana
- 30°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 22°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 21°C Ankara
- 27°C Antalya
- 27°C Artvin
- 25°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 105.176 0.93
- Altın: 139,669 -0.12
- Dolar: 3,5315 -1.06
- Euro: 4,0468 -0.47
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, SGK'nın taşra teşkilatına en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık bölümlerinden üç yüz; matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği bulunan YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yüz kişi olmak üzere toplam dört yüz kişi alınacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Fatih Terim'in kavga sonrası ilk fotoğrafı!
- İncirlik Üssü’ne yürüdüler! Fitnenin başı ezilsin
- Uşak'tan acı haber! 1 polis şehit
- Erdoğan yanına koruma olarak aldı
- Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim
- Vatansız şehit Mustafa Cambaz
- "Unutmayacağız" dünya gündemine girdi
- Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..
- Şehitler köprüsünden bu fotoğrafı paylaştılar
- Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
- Büyük rezalet! Terim mekan bastı
- Aynı evi satın almak isteyenler arasında çatışma!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.