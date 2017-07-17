17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Şehit öğretmen için duygulandıran sözler

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Şehit öğretmen için duygulandıran sözler
CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, şehit edilen öğretmen için içini döktü: Ne istediğiniz gencecik öğretmenden.
Şehit öğretmen için duygulandıran sözler Şehit öğretmen için duygulandıran sözler Şehit öğretmen için duygulandıran sözler

Tunceli Valiliği bahçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etiknikleri düzenlendi. Törene, Tunceli CHP il Başkanı Ali Rıza Güder'in yaptığı konuşma damgasını vurdu.

CHP'Lİ BAŞKAN PROKOLÜ AĞLATTI

CHP il Başkanı Ali Rıza Güder, konuşmasına daha sonra PKK tarafından aracı tarandıktan sonra kaçırılan ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'a değinerek, şunları söyledi:

PKK tarafından aracı kurşunlanıp, kaçırılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ölümü yazık ki teyit edilmiştir. Bu elim olay, bu katillere bazı soruların sorulmasını gerektirmiştir. İsterim ki sorularımı herkes ve her yer duysun. Ne istiyorsunuz? Ne istediniz? Bu daha hayatının başında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan öğretmenden ne istediniz? Bir gün belki sevdiği ve çocuklarıyla yaşayacak ömrü olan bu gencecik insandan ne istediniz?

"BU TOPRAKLARDAN NE İSTİYORSUNUZ"

Bu coğrafyada sadece gencecik bir öğretmeni değil, insanlığı, vicdanı, haysiyeti, onuru da katlettiniz. Ne istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz? 40 yıldır bu topraklardan ne istiyorsunuz? Atalarımız, annelerimiz huzur görmeden öldüler. Bu dağlardan, bu ormanlardan, ovalardan bu yaşamdan ne istiyorsunuz? Gencecik bir insanı öldürüp suya atmak neyin nesidir? Sizin ölüye de mi saygınız yoktur?

"GENCECİK ÖĞRETMENİ SUYA ATMAK NEYİN NESİDİR"

Ölmüş bir insanın son bir kez annesiyle, babasıyla buluşmasına da mı saygınız yoktur? Anne baba çocuğunun cenazesini almasın mı? Bu zavallı öğretmene bir cenazeyi de mi çok gördünüz? Bir avuç toprağı da mı çok gördünüz? Edemediniz mi bir yolun kenarına bırakıp birinin almasını edemediniz mi? Gencecik bir insanı suya atmak neyin nesidir?

"SUSMAYIN, HAYKIRIN"

Munzur dağlarının pürüpak suyunu bu cinayetle kirletmeye utanmadınız mı? Adlarını kendinize mal ettiğiniz bu dağların zirvesine kurulmuş ağalar divanının gölgesi, onların ızdırap dolu bakışları da mı sizi utandırmıyor? Bu neyin davasıdır? Ne uğruna öldürüyorsunuz? Bu kör şiddetin terörün sebebi nedir? Ne istiyorsunuz? Artık Yeter!! Artık bir dönüm noktasındayız. Martin LutherKing'in 'Suskunluk İhanettir' sözünün geçerli olduğu zamandayız. Bu şehre çağrıda bulunuyorum. Susmayın, haykırın. Huzur Dağının karları cesaret ve vicdan güneşi'nin ışıklarıyla eriyecektir.

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