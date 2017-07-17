Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun değişmediğini ve perakende satışların düştüğünü gösteren verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da sıkılaştırmaya gideceği beklentilerini zayıflatması ve bunun sonucu doların gerilemesi ile birlikte yükselişini ikinci güne taşıdı.
Altının onsu yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,231.88 dolara çıktı. Metal Cuma günü yüzde 0.9 yükselerek 6 Haziran'dan bu yana en büyük artışını gerçekleştirdi.
ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Cuma günü yüzde 0.7 gerileyerek Eylül ayından bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdikten sonra fazla değişmedi.
ABD'de tüketici fiyatları, Haziran ayında yüzde 0.1 artması beklenirken değişiklik göstermedi. Yıllık bazda ise artış yüzde 1.6 (beklenti + % 1.7) ile Ekim'den bu yana en düşük artışını gerçekleştirdi.
Perakende satışlar ise yüzde 0.1 artması beklenirken yüzde 0.2 düştü.
Australian Bullion Co. başekonomisti Jordan Eliseo, "Altın fiyatları, Cuma günü açıklanan ve hayal kırıklığı yaratarak Fed'in para politikasını sıkılaştırma hızına ilişkin soru işaretleri getiren bir dizi veriye pozitif tepki verdi," dedi ve "Bu hafta piyasalar muhtemelen Avrupa enflasyonu ve aynı zamanda Japonya ve Avrupa merkez bankalarının politika toplantılarına odaklanacak" şeklinde görüş bildirdi.
Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası Perşembe günü politika toplantılarını gerçekleştirecek.
Spot gümüş yüzde 0.5 yükselerek ons başına 16.0725 dolara çıkarken, platin yüzde 0.3 artarak ons başına 923.65 dolara ulaştı ve palladyum yüzde 0.2 düşerek ons başına 859.26 dolara indi.
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Altını olanlar dikkat! Fiyatlar bu sabah...
Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun değişmediğini ve perakende satışların düştüğünü gösteren verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da sıkılaştırmaya gideceği beklentilerini zayıflatması ve bunun sonucu doların gerilemesi ile birlikte yükselişini ikinci güne taşıdı.
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