'DEVASA SİNYALLER ALDIK'
Arecibo Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bilim insanları, devasa boyutlardaki radyo teleskoptan sinyaller aldıklarını duyurdu.
Güneş’ten 2.800 kat daha parlak olan Ross 128hakkında açıklama yapan Abel Mendez, “Yıldızı 10 dakika gözlemledik ve ‘neredeyse periyodik’ sinyaller geldiğini fark ettik. Her ne kadar bunun zeki varlık olması ihtimali düşük olsa da bu ihtimali komple gözardı edemeyiz” dedi.
Dünya’dan 11 ışık yılı uzakta yer alan bir cüce yıldızdan geldiği tespit edilen gökcisminin Ross 128 kod adıyla bilindiği kaydedildi.
'SİNYALLER ÇOK GARİP'
Business Insider’a konuşan Mendez, uluslararası bilim dünyası sinyalleri inceliyor. Arecibo’da gözlem alanımız çok geniş ve bu sebeple gelen sinyallerin bu yıldızdan dolayı değil başka bir objeden gelmiş olma ihtimali var. Fakat hiçbir uydudan daha önce bu şekilde bir sinyal almamıştık. Sinyaller çok garip” dedi.
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Bilim dünyasını şaşırtan garip mesajlar
'DEVASA SİNYALLER ALDIK'
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