17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Erdoğan'dan duygu dolu satırlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’la ilgili duygularını, hain darbe girişiminin yıldönümü anısına hazırlanan “Erol Olçok” adlı kitapta anlattı.
Erdoğan'dan duygu dolu satırlar
Erdoğan'dan duygu dolu satırlar Erdoğan'dan duygu dolu satırlar Erdoğan'dan duygu dolu satırlar

Hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip (16) ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde şehadete erişen Erol Olçok, diriliş destanının sembol isimlerinden biri oldu. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olan reklamcı Erol Olçok için kardeşi Cevat Olçok, hain darbe girişiminin yıldönümünde anlamlı bir kitap çalışmasına imza attı. "Erol Olçok" adlı kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binalı Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 43 isim Erol Olçok'u yazdı.

Erol Olçok'la hatıraların paylaşıldığı 166 sayfalık kitabın en dikkat çekici yeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı bölüm. Olçok'la olan dava arkadaşlığını ilk kez kaleme alan Erdoğan, kitapta Erol Olçok'la olan yakınlığını bütün içtenliği ile anlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yol arkadaşım Erol Olçok" başlığı altında kaleme aldığı satırlarda şunları yazdı:

'YOL ARKADAŞIM'

"Çeyrek asırlık arkadaşlığımın, dostluğumun, kardeşliğimin olduğu Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip'i bir kez daha rahmetle, hasretle, sevgiyle yâd ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erol'un verdiği tepki, gösterdiği önderlik, sergilediği cesaret ve yiğitlik, tam da onu yansıtan, onu ifade eden bir tarzda olmuştur. 1993'ten beri hiç ayrılmadık, hep beraber yol yürüdük; nice zaferleri beraber tattık, nice sancıları beraber çektik, nice krizleri beraber göğüsledik, nice düğümleri beraber çözdük."

Erdoğan darbe girişimi sonrası yaşananları ise şöyle anlattı: "Darbe girişiminin duyulduğu andan şehadetine kadar geçen hadiselerin ayrıntılarını öğrendiğimde, bir yandan gözyaşlarıma engel olamazken, diğer yandan da iç dünyamda 'Evet, bu bizim Erol' diyordum. Erol'un hesapsızlığının, hasbiliğinin, inandığı doğrular söz konusu olduğunda yapabileceği fedakârlıklarda sınır bulunmadığının en güzel ispatı, 15 Temmuz gecesi mücadeleye, canından öte tuttuğu, gözünün nuru oğluyla birlikte çıkmış olmasıdır. Abdullah Tayyip de, o gece darbeci hainlerin karşısına cesaretle dikilirken, babasının oğlu olduğunu ispatlamıştır."

"Kimilerinin saklanacak delik aradıkları bir gecede, milletimizin tarihindeki en önemli istiklal ve istikbal mücadelelerinden biri için ilk öne çıkan ve en ileri safta yer alan Erol'un karakterinin rahat yatakta bir ölüme uygun olmadığını, kendisini tanıyanlar çok iyi bilir. Şehadet, Erol'a gerçekten çok yakışan bir vedaydı. Kendisiyle yaptığımız uzun yol arkadaşlığı boyunca, siyasi tanıtım konusunda sahip olduğu deha düzeyindeki üretkenliğin sayısız örneklerine şahit oldum. O gece hakiki ve hasbi bir dostla birlikte, sadece şahsımın ve partimiz mensuplarının değil, tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın takdirini kazanan işlere imza atmış bir profesyoneli de kaybettik."

KAFKAS YİĞİTLERİ GİBİ...

Kitapta Başbakan Binali Yıldırım "Yaşadığım sürece kaybının acısını ve eksikliğini hissedecek, böyle bir dosta sahip olmaktan her zaman gurur duyacağım" derken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ise şöyle yazdı: "Hakikaten doğru olduğuna inandığı adamın yanında son nefesine kadar durmaya çalışmış güçlü bir yol arkadaşıdır o... Erol abi adı anıldıkça, hatırımıza düştükçe burnumuzun direklerini sızlatmaya devam ediyor, edecek... Kafkas yiğitleri gibi bir hayatın ve şehadetin oldu. Çok sevdiğin o şarkının repliği ile... Bu son olsun..."

SABAH

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