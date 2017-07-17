17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Seferberlikte ikinci hamle

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İstihdam seferberliğinde ikinci döneme geçiliyor. Bilişimden finansa, inşaattan, sağlık ve turizme kadar bir dizi stratejik karar uygulamaya alınıyor.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Seferberlikte ikinci hamle
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Seferberlikte ikinci hamle Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Seferberlikte ikinci hamle Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Seferberlikte ikinci hamle

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, hükümet yeni bir hamleye hazırlanıyor. Bilişim, finans, inşaat, sağlık, turizm, tarım, tekstil, hazır giyim sektörlerine yönelik bir dizi stratejik kararı uygulamaya koyuyor. İstihdam Stratejisi, 500 bin turizmci yetiştirilmesinden her yıl 10 bin bilişimci alınmasına, esnek çalışana prim, analık yardımı desteğinden beyaz yakalılara danışmanlık hizmetine kadar 20 saç ayaktan oluşuyor. Hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2017-2019 Eylem Planı'nın ayrıntıları şöyle:

500 BİN GENCE TURİZM EĞİTİMİ: 

500 bin gence turizm sektörüne yönelik işgücü eğitimi verilecek, 400 bin turizm çalışanı da meslek içi eğitim alacak. Turizmde sezonluk çalışma ortadan kalkacak. Turizmde kayıt dışı önlenecek, işverenin ücretleri eksik bildirmesi önlenecek. Turizmde istihdam yüzde 80 artırılacak.

10 BİN BİLİŞİMCİ ALINACAK: 

Yılda 10 bin bilişimci yetiştirilecek. 2023 yılına kadar yaklaşık 100 bin bilişimciye iş fırsatı yaratılacak.

İŞGÜCÜ PİYASASINA YAKIN TAKİP: 

İşgücü piyasası bilgi-izleme sistemi tasarlanacak. Eğitim, öğretimin işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği geliştirilecek.

KÖYÜNDEN GELENE İŞ KAPISI: 

Köyünden göçen kadınlar işgücüne uyum dersi alacak. Sosyal yardım alanların çalışabilir durumda olanların tamamına iş ve danışmanlık hizmeti verilecek.

FİNANS SEKTÖRÜNE MESLEKİ STANDART:

Finans sektöründe ulusal meslek standartları hazırlanacak.

ESNEK ÇALIŞAN RAHATLAYACAK: 

Esnek çalışmada prim gün sayısı ve analık yardımı için esnek koşullar sağlanacak. Esnek çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemiyle desteklenmesi, çalışanların kazanılmış haklarının korunarak, ekonomik ve sosyal haklarıyla istihdam edilebilirliği sağlanacak.

Üniversite mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme araştırması yapılacak. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 15'e çıkarılacak

BEYAZ YAKAYA DANIŞMAN

Bey az yakalılara yönelik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecek. Bankacılık sektöründe fazla mesaiye ilişkin yükümlülüklere uyulması amacıyla denetimler artırılacak.

FİNANSTA İSTİHDAM ARTACAK

Finans sektörünün nitelikli istihdam düzeyi yüzde 28 artırılacak. Kariyer merkezleri yaygınlaştırılırken, üniversite mezunlarının İŞKUR'a kayıt olmaları sağlanacak. İş müfettişlerine esnek çalışma modeli eğitimi verilecek.

Şiddet mağduru, dul, boşanmış kadınların sosyal yaşama katılımı desteklenecek. Vatandaşa nakdi yardım çalışmayı teşvik edecek şekilde şartlı verilecek. Uzun süreli işsizlere motivasyon kazanımı, açık işlere ulaşma imkânı sağlanacak. Ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak. Öğrenciler, velilere yönelik meslek tanıtımı faaliyetlerinin etkinliği artırılacak. İş piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde standartlar, yeterlilikler hazırlanacak. Ayrıca işsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı yüzde 14.5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilecek.

SABAH

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