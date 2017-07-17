17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Dikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybetti

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde Irak’la ilgili bir analizde İran’ın kazançlı çıktığı savunuldu.
Dikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybetti
Dikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybetti Dikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybetti Dikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybetti

“ABD, 14 yıl önce Saddam Hüseyin’i devirmek üzere Irak’a müdahale ettiğinde, Ortadoğu’da demokratik ve yüzü Batı’ya dönük bir mihenktaşı oluşturma potansiyeli gördü, bu hedef uğruna kan ve servet döküldü. 4 bin 500 ABD askeri hayatını kaybetti, 1 trilyon dolar harcandı” diyen gazete Tahran’ın gelişmeleri farklı okuduğunu yazdı.

NYT, “İlk günden itibaren ise İran, 1980’lerde kanlı bir şekilde savaştığı eski düşmanından (Irak) bir sadık ülke yaratma potansiyeli gördü. Eğer başarılı olursa Irak bir daha asla tehdit olmaz, İran’ın nüfuzunu arttırmak için bir atlama tahtası olabilirdi. Bu yarışta İran kazandı, ABD kaybetti” yorumunu yaptı.

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