Diyarbakır’da “Kürdistan” çalıştayı!

Kuzey Irak’taki Peşmerge lideri Barzani’nin “Kürdistan” referandumuna, Türkiye’deki kimi “Kürt gruplardan” da destek geliyor olması düşündürüyor.

Diyarbakır’da “Kürdistan referandumu”yla ilgili çalıştay düzenlendi. Değişik Kürt hareketlerinden temsilcilerin katıldığı çalıştayda, Barzani’nin K. Irak’taki referandumu için “Bu büyük Kürdistan meselesidir…” denildi.

Kürt haber kanalları sözde çalıştayın katılımcılarını şöyle sıraladı: “Kuzey Kürdistanlı partilerden Azadi Hareketi, PAK, PDK-Bakur, PDK-T, PSK ve ÖSP, Diyarbakır'da 'Kürdistan referandumu' adıyla bir çalıştay düzenledi.”

Kürt haber kanallarının geçtiği haberlere göre, “Barzani’nin Kürdistan bağımsızlık referandumunu desteklemek için düzenlenen çalıştaya siyasi parti temsilcileri, siyasi şahsiyetler, akademisyen ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.”

Çalıştayda konuşan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Başkan yardımcısı Bayram Bozyel bağımsızlık referandumu kararının tarihi bir karar olduğunu savunarak “Bu tarihi adım şimdiden hem Kürdistan'da hem dünyada önemli yankılar yarattı. Bu karardan sonra Azadi Hareketi, PAK, PDK-Bakur, PDK-T, PSK ve ÖSP örgütleri olarak bir araya geldik. Bazı önemli şahsiyet ve sivil kurum temsilcileriyle diyaloga geçerek bu çalışmayı başlattık. Kürdistan bağımsızlık iradesinin sadece Güney'de değil Kuzey de ve Kürdistan'ın diğer parçalarından da güçlü bir biçimde ortaya çıkartılmasını istiyoruz" dedi.

Kürdistan bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumun Kürdistan'ın her parçasının kaderini belirlediğini ileri süren Bayram Bozyel şunları söyledi:

"Bunun için Kuzey Kürdistan'da seferber olmamız lazım. Kürdistan bölgesinin yalnız olmadığını dünyaya, dosta ve düşmana göstermemiz gerekiyor. Bu büyük Kürdistan meselesidir. Bunun temel isteğimiz biz 25 Eylül'de Kuzey'de ne yapabiliriz. Ne kadar örgüt, kurum, şahsiyet ve güçler varsa hepsiyle görüşerek bağımsızlık cephesini genişletelim. Diğer isteğimiz toplantı sonrası Kürdistan bağımsızlık referandumunu desteklediğimizi kamuoyuna deklere etmeliyiz. Bu çalışmaları yürütmek için referandum gününe kadar bir program oluşturmalıyız. Programı kabul eden örgüt, kurum, şahsiyet ve güçlerle ortak çalışma yürütmeliyiz."



Bayram Bozyel'den sonra diğer 6 partinin başkan ve temsilcileri de çalıştaya konuşma yaptılar.

Çalıştayın sonuç bildirgesinin yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.