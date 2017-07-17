17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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'Genelkurmay'da eşimi o vurdu'

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'Genelkurmay'da eşimi o vurdu'
Şehit astsubayın eşi Şahnaz Aydın, izlediği görüntülere ve gelen ihbarlara göre o gece eşini vuranın darbeci Tuğgeneral Mehmet Partigöç olduğunu söyledi.
'Genelkurmay'da eşimi o vurdu' 'Genelkurmay'da eşimi o vurdu' 'Genelkurmay'da eşimi o vurdu'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuzdarbe girişiminde ilk şehit Genelkurmay'da verildi. Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Salih Zeki Çolak'm Koruma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, komutanın derdest edildiğini görünce silahını çekerek darbecilere karşı harekete geçti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Aydın, o gecenin ilk şehidi olarak kayıtlara geçerken, aradan bir yıl geçmesine rağmen, katilleri hâlâ tespit edilemedi. Şahnaz Aydın, eşini darbeci Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün şehit ettiğini savundu. 

Eşinin darbecilerle girdiği çatışmada bacağından ve böbreğinden vurulduğunu belirten Aydın, otopsi raporunda tek kurşunun yazıldığını söyledi. Aydın, "Eşimin vücudunda 2 kurşun var. Harici raporda, kriminalde 2 kurşun var. Otopsi raporunda tek kurşun var" dedi. 

'NET OLARAK BİLİYORUM' 

Eşini bacağından vuran Özel Kuvvetler personelinin yüzünün olay anını içeren görüntülerde net bir şekilde görülmesine rağmen halen tespit edilemediğini vurgulayan Aydın, eşinin şehit edilmesine neden olan kurşunun ise darbeci Mehmet Partigöç'ten geldiğini belirtti. Aydın, "Eşimi şehit eden Mehmet Partigöç. Net biliyorum. İhbar aldım. Dilekçe de verdim savcılığa, işleme konulmamış" diye konuştu. 

15 Temmuz gecesine ait kamera görüntülerini özel izin alarak izlediğini belirten Aydın, eşinin saat 21.44'te şehit düştüğünü söyledi. Aydın, görüntüleri şöyle anlattı: 

23 YILLIK BORDO BERELİ 

"Eşim sağ omzunun üzerine düşerek şehit oluyor. 21.53'te ambulansa bindiriyorlar. Kuzey Nizamiye'de kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, 'Çıkaramam. Silahlarınızı almam, tutanak tutmam gerekiyor' diyor. Savcının adı yok. İddianamede de yok. Eşimin bulunduğu ambulans dışarı çıkartılırken silahlar çekilmiş, yumruklaşılmış. 11.30'da hastaneye yetiştiriliyor. 


5 dakikalık yoldan bahsediyoruz. 15 Temmuz bir özgürlük mücadelesi ise şehadetiyle özgürlük meşalesini yakan şehit Bülent Aydın'dır. Darbeye ilk 'Dur' diyen kişidir. Biri emir vermedi. O fark edip müdahale etti. Cesurca. Eşimi defalarca aradık, Sabah saat 08.05'te Başkent Hastanesi'nden telefonuma cevap verildi. Gece boyunca ulaşamadık ama 'Sağ salim gelir, işinin gereğini yapar' dedik. 23 yıllık bordo bereli, Muharebe Arama Kurtarma'nm (MAK) ilk temsilcisi. O kadar atış birincilikleri olan, balıkadam, paraşüt, kayak her türlü donanıma sahip birisiydi. Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı iken Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak'm koruma astsubayıydı. Türkiye'nin gözbebeğinin en birincisinden bahsediyorum."

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