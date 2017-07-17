17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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TBMM'de çok önemli gündem! Bugün başlıyor

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AK Parti ve MHP’nin 2 günlük çalışma için alt komisyona havale edilen Meclis İçtüzüğü değişikliğine ilişkin teklifinin görüşmelerine, Anayasa Komisyonu’nda bugün devam edilecek.
TBMM'de çok önemli gündem! Bugün başlıyor
TBMM'de çok önemli gündem! Bugün başlıyor TBMM'de çok önemli gündem! Bugün başlıyor TBMM'de çok önemli gündem! Bugün başlıyor

TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 1 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla önceki gün özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu, bu haftadan itibaren, OHAL’in uzatılmasının da aralarında bulunduğu 3 Başbakanlık tezkeresini görüşecek. TBMM Genel Kurulu’nun ilk mesaisi, Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) bugün görüşülecek OHAL’in 19 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi için olacak.

Genel kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Birleşmiş Milletler (BM) geçici görev gücü bünyesinde UNIFIL harekâtına iştirak etmesi hususunda TBMM kararıyla uzatılan izin süresinin 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar yeniden uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi de görüşülecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Aynı gün genel kurulun gündeminde, BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki harekât ve misyonları kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışına gönderilmesi, hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için TBMM’nin kararıyla hükümete verilen izin süresinin 2 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi de var.

HSK’YA GÖREV

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı da Genel Kurul’un gündeminde yer alıyor. Tasarıya göre, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki işbölümünü belirleme görevi, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla HSK’ya verilecek.

HSK, ilk derece mahkemelerinde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla iş dağılımını belirleyebilmesinin yanı sıra bölge idare mahkemelerinde daireler arasındaki işbölümünü de belirleyecek.

ALT KOMİSYON ÇALIŞTI

AK Parti ve MHP’nin 18 maddelik Meclis İçtüzüğü değişikliğine ilişkin ortak teklifinin görüşmeleri, TBMM Anayasa Komisyonu’nda. Komisyon, 12 Temmuz Çarşamba günü yaptığı toplantıda, teklifi alt komisyona sevk etmişti. Teklifi 14 Temmuz Cuma günü alt komisyon raporu üzerinden görüşen komisyon, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerini tamamlamıştı Teklifin görüşmelerinin Anayasa Komisyonu’nda bu hafta tamamlanması ve gelecek hafta genel kurulda ele alınması bekleniyor.

“Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak” düzenlemesinin yer aldığı teklifte, Meclis’ten geçici çıkarma cezası hükümleri arasına, “Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar ile Anayasa’nın ilk 4 maddesine aykırı beyanlarda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak” ifadesi de ekleniyor.

Teklife göre, kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin 1 aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin 1 aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.

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