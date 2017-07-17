17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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İşte Türkiye'de en çok şirket alan ülke

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Son 10 yılda birçok yabancı şirketin radarına giren Türk şirketlerine bu anlamda en büyük rağbet ABD'lilerden geldi.
İşte Türkiye'de en çok şirket alan ülke
İşte Türkiye'de en çok şirket alan ülke İşte Türkiye'de en çok şirket alan ülke İşte Türkiye'de en çok şirket alan ülke

Son 10 yılda birçok yabancı  şirketin radarına giren Türk şirketlerine bu anlamda en büyük rağbet ABD'lilerden geldi. EY verilerine göre ABD'li yatırımcılar bu süre zarfında 161 Türk şirketine  yatırım yaptı. 

AA muhabirinin bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve  vergi alanlarında faaliyet gösteren EY verilerinden derlediği bilgilere göre, son  10 yılda birçok yabancı şirket "birleşme, satın alma, işletme devri veya  özelleştirme" yoluyla Türkiye pazarına giriş yaptı.

Bu anlamda açıklanan işlem adedine göre en fazla yatırım yapan ülke  ABD oldu. 2007 yılından bu yana tam 161 ABD'li şirket, Türkiye pazarına giriş  için Türk şirketleriyle masaya oturdu.

Son 10 yılda 161 işlem için 6 milyar 675 milyon dolarlık ödeme yapan  ABD şirketlerinin bu süre zarfında gerçekleştirdiği en büyük işlem 2015 yılında  Goldman Sachs'ın 1,3 milyar dolara Socar Türkiye'ye ortak olması olarak kayıtlara  geçti.

Kohlberg Kravis Roberts'ın (KKR) 2007 yılında 1 milyar 284 milyon  dolara UN Ro-Ro Ulaştırma'yı bünyesine katması en büyük ikinci işlem olurken,  Amgen'in 2012 yılında 700 milyon dolara Mustafa Nevzat İlaç ile ortaklığı üçüncü  en büyük işlem olarak kaydedildi.

ALMANYA, 111 İŞLEM İLE İKİNCİ SIRADA

İşlem sayısı bakımında zirveye oturan ABD'nin hemen arkasından Almanya  ve İngiltere geldi.

Almanya bu dönemde toplam hacmi 6 milyar 665 milyon dolar olan 111  işlem ile ikinci sırada yer alırken, Alman şirketlerin gerçekleştirdiği en büyük  3 işlem 3 milyar 197 milyon dolara Antalya Havalimanı'nın işletme hakkının devri,  913 milyon dolara Yapı Kredi Sigorta'nın satın alınması ve 589 milyon dolara  yemeksepeti.com'un satışı oldu.

Son yılda en çok işleme imza atan diğer ülkeler; 73 işlemle Fransa, 49  işlemle Hollanda, 47 işlemle Japonya, 43 işlemle İtalya, 31 işlemle Avusturya ile BAE ve 26 işlemle de İsviçre olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkelerden gelen şirketlerin Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük işlemlere bakıldığında Fransa'nın ki Aéroports de Paris'in 2012 yılında 874  milyon dolara TAV Havalimanları Holding'i, Hollanda'nın ki ING Bank'ın 2007  yılında 2 milyar 673 milyon dolara Oyak Bank'ı, Japonya'nın ki Panasonic'in  2013'te 460 milyon dolara Viko'yu, İtalya'nın ki ise 2011'de Recordati'nin 130  milyon dolara Dr. F. Frik İlaç'ı alması oldu.

Avusturyalı OMV'nin 1 milyar 392 milyon dolara Petrol Ofisi'ni, BAE'li  Abraaj'ın 443 milyon dolara Acıbadem Sağlık Hizmetleri'ni ve İsviçreli Julius  Baer Holding'in 60 milyon dolara Özel Şafak Hastaneleri'ni satın alması, bu  ülkelerden gelen en büyük yatırımlar olarak kaydedildi.

EN BÜYÜK SATIN ALMALAR BANKACILIK SEKTÖRÜNDE

Son 10 yılda gerçekleşen birleşme ve satın almalara işlem değeri  açısından bakıldığında Türkiye'ye en büyük yatırım İspanyol şirketlerden geldi.

İspanyollar son 10 yılda Türk şirketlerine 23 işlemle 9 milyar 683  milyon dolarlık yatırımyaparken, en büyük işlem BBVA'nın 2010 yılında 5 milyar  838 milyon dolara Garanti Bankası'na ortak olması oldu. İspanyol BBVA, 2014 ve  2017 yıllarında da Garanti'nin hisselerini alarak Türkiye'ye toplamda 9 milyar  218 milyon dolarlık yatırım yaptı.

İşlem değeri büyüklüğü açısından İspanya'nın hemen arkasından 9 milyar  473 milyon dolarla İngiltere, 6 milyar 675 milyon dolarla ABD, 6 milyar 665  milyon dolarla Almanya, 6 milyar 335 milyon dolarla Rusya, 6 milyar 109 milyon  dolarla Hollanda, 3 milyar 802 milyon dolarla Katar, 2 milyar 884 milyon dolarla  Azerbaycan, 2 milyar 628 milyon dolarla Fransa ve 2 milyar 411 milyon dolarla  Malezya geldi.

Bu dönemde Diageo'nun 2,1 milyar dolara Mey İçki'yi satın alması  İngiliz şirketlerin gerçekleştirdiği en büyük işlem olurken, Goldman Sachs'ın 1,3  milyar dolara Socar Türkiye ile ortaklığı ABD'li şirketlerin gerçekleştirdiği en  büyük işlem olarak kaydedildi.

Aynı süreçte Fraport ve IC Holding'in 3 milyar 197 milyon dolara  Antalya Havalimanı'nın işletme hakkını devralması Almanya'dan gelen, Sberbank'ın  3 milyar 851 milyon dolara Denizbank'ı alması Rusya'dan gelen, ING Bank'ın 2  milyar 673 milyon dolara Oyak Bank'ı alması Hollanda'dan gelen, Qatar National  Bank'ın 2 milyar 940 milyon dolara Finansbank'ı alması Katar'dan gelen,  Socar-Turcas-Injas Konsorsiyumu'nun 2 milyar 40 milyon dolara Petkim'i alması  Azerbaycan'dan gelen, Aéroports de Paris'in 874 milyon dolara TAV Havalimanları  Holdingi alması Fransa'dan gelen, IHH ve Khazanah Nasional Berhad'ın ise 1 milyar  260 milyon dolara Acıbadem'i alması Malezya'dan gelen en büyük yatırım olarak  gerçekleşti.

"TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATIN ALMA VE BİRLEŞME GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER  ARASINDA ABD ÖNE ÇIKTI"

EY Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, konuya  ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son 10 yıllık dönem  incelendiğinde, Türkiye'de en çok satın alma ve birleşme gerçekleştiren ülkeler  arasında işlem adedinde ABD'nin öne çıktığını söyledi.

ABD'nin yanı sıra AB ülkelerinin de önemli bir ağırlığı bulunduğuna  işaret eden Cantekinler, "Ancak son dönemde Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan gelen  yatırımların sayısında önemli bir artış olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Cantekinler, özellikle bu bölgelerden gelen yatırımcıların Türkiye'nin  coğrafi konumu dolayısıyla Avrupa pazarlarına erişim sağlamak istemesinin bu  bölgelerden gelen yatırımlardaki artışın en önemli sebeplerinden biri olduğunu  dile getirdi.

Dikkat çeken bir diğer noktanın ise yabancı yatırımcıların  özelleştirmelere gösterdiği ilginin son yıllarda azalması ve bu gelişmenin işlem  hacmine olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Cantekinler, "Önümüzdeki dönemde, AB  ülkelerinden gelen yatırımların benzer seviyelerde seyredebileceğini, Uzak Doğu,  Orta Doğu ve Latin Amerika menşeli yatırımcıların sayısındaki artışın devam  edebileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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