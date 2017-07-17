Maliye Bakanı Naci Ağbal Ocak-Haziran dönemindeki bütçe açığının 25.2 milyar TL olduğunu açıkladı.
17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Bakan açıkladıd! Bütçe açığı ne kadar?
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