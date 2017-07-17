Tuzla İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde dün 03.00 sıralarında gerçekleşen olayda, hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Battal Yıldız, kaçmaya çalışan hırsızı kovalamaya başladı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, silahını çekerek polise ateş açtı. Ağır yaralanan polis Battal Yıldız ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok fazla kan kaybettiği belirtilen polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kan vermek için hastaneye koşan polisin mesai arkadaşları ölüm haberini duyunca gözyaşlarına boğuldu.
Polisi şehit eden zanlı Hikmet Sağır bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Sağır'ın yağma, gasp, hırsızlık gibi suçlardan 28 sabıka kaydı olduğu ve daha önce 11 kez yakalanmasına rağmen serbest bırakıldığı öğrenildi. Şehit polisin naaşı, otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine ateş düştü. Şehit polisin cenazesi bugün Akşehir'de defnedilecek. Öte yandan Konya'nın Kadınhanı ilçesi girişinde yol denetimi yapan trafik polisi Erkan Kurşun'a (40) R.Ö.'nün (35) kullandığı minibüs çarptı. Kurşun olay yerinde hayatını kaybederken gözaltına alınan R.Ö.'nün direksiyon başında uyuduğu iddia edildi.
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Kahreden detay! Şehidin katili 11 kez serbest bırakılmış
Tuzla İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde dün 03.00 sıralarında gerçekleşen olayda, hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Battal Yıldız, kaçmaya çalışan hırsızı kovalamaya başladı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, silahını çekerek polise ateş açtı. Ağır yaralanan polis Battal Yıldız ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok fazla kan kaybettiği belirtilen polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kan vermek için hastaneye koşan polisin mesai arkadaşları ölüm haberini duyunca gözyaşlarına boğuldu.
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