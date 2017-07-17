17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Mahkemeye götürülürken bir anda döndü ve.. Ne çekiyorsun? Terörist mi var?

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Mahkemeye götürülürken bir anda döndü ve.. Ne çekiyorsun? Terörist mi var?
Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği kız yurdu yangını faciasıyla ilgili ikinci duruşma Kozan ilçesinde başladı.
Mahkemeye götürülürken bir anda döndü ve.. Ne çekiyorsun? Terörist mi var? Mahkemeye götürülürken bir anda döndü ve.. Ne çekiyorsun? Terörist mi var? Mahkemeye götürülürken bir anda döndü ve.. Ne çekiyorsun? Terörist mi var?

Aralarında yurt müdürü ve yurdun bağlı bulunduğu dernek yöneticilerinin de olduğu tutuklu 7 sanık duruşma salonuna getirildi. Sanıklardan birisi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Ne çekiyorsunuz, karşınızda terörist mi var? Çekin çekin iyi çekin” diyerek tepki gösterdi. 

29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel kız öğrenci yurdunda, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangında 10 öğrenci, 1 çocuk ile 1 eğitmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç, yurt çalışanı Mahmut Deniz, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklandı. Sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

Yangın faciasıyla ilgili ilk duruşma geçen 30 Mayıs tarihinde Kozan Adliyesi'ndeki yer darlığı sebebiyle Kozan Ticaret Odası'nın konferans salonunda görüldü. 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verilmişti.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması ailelerin de katılımıyla başladı. Duruşma öncesi tutuklu 7 sanık ise yoğun güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüleceği Kozan Ticaret Odası’na getirildi. Bu sırada tutuklu bir sanık ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Ne çekiyorsunuz, karşınızda terörist mi var? Çekin çekin iyi çekin” diyerek tepki gösterdi.

Mahkemeye Sosyal Haklar Derneği üyeleri ile birlikte ellerinde “Adalet mücadelemiz başka canlar yanmasın diyedir. Aladağ’ı unutma unutturma” pankartı ve yangında hayatını kaybeden çocuklarının isimlerinin bulunduğu dövizleri taşıyarak aileler de katıldı.

Kozan Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenleyen, yangında kızı hayatını kaybeden Zeliha Avcı'nın annesi Sultan Avcı, "Sofulu Mahallesi Muhtarı Adem Aktaş bize davamızdan geri çekmemiz için para teklif etti. Dilekçe yazdırın dedi. Güvencemiz yok korkuyoruz. Adalet istiyoruz" diye konuştu. Soma maden faciasında yakınlarını kaybeden Elmas Kaya ise, "Buradaki insanların da benim gibi evlatlarını kaybettikleri için acılarını paylaşmak için Manisa Soma'dan geldim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu da duruşmaya katıldı. Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Fevzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği olarak bu davaya sonuna kadar müdahil olacağız. Yangın zaten benzin dökülerek çıkmadı. Fakat çok fazla ihmal var. Biz bunu biliyoruz ve şikayetçiyiz" diye konuştu.

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