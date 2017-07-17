Östersunds'dan G.Saray itirafı! 'Mesajlar aldım..'

Östersunds adına son dakikalara doğru ikinci golü atan Jamie Hopcutt, Galatasaray ile oynayacakları rövanşta nasıl bir atmosferle karşılaşacaklarını tahmin ettiğini söylerken, kura sonrası neler yaşadıklarını da anlattı.

Jamie Hopcutt Galatasaray ile eşleştiklerini otobüste öğrendiğini söylerken ''Kura çekimi sırasında otobüste antrenmana gidiyorduk. Kurayı radyodan öğrendiğimiz an çılgıncaydı. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. Ne kadar zor olacağını biliyorduk. Ancak soyunma odasında kendimize olan inancımız tamdı'' ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu Muslera'ya attığı golün kendisi için unutulmaz olduğunu da dile getirirken, ''Maçtan önce gol atmayı hayal ettim. Ailem de maçı izlemeye gelmişti. Onların önünde böyle bir rakibe karşı gol atmak, muhtemelen kariyerimin en güzel anlarından biri olacak'' dedi.

Galatasaray taraftarlarından birçok mesaj aldığını da söyleyen Jamie Hopcutt rövanşla ilgili, ''Kura çekiminin ardından birçok Galatasaray taraftarından ''Welcome to Hell'' (Cehenneme hoşgeldin) mesajları aldım. Onun için bizi nasıl bir atmosfer bekleyeceğini biliyorum. Sahamızdaki maçta 300 taraftar vardı ama onlar bile çok fazla gürültü çıkardı. Kim bilir 30 bin taraftar neler yapar?'' şeklinde konuştu.