Olay sözler! Arda Turan'ı yumrukladı

Aşçıoğlu, Terim'in 'mekan basmasına' ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Milli Takım Direktörü Fatih Terim ile 2 dönemdir yedek TFF yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Aydoğdu'nun kavga ediyor olması, TFF'nin ne kadar kötü yönetildiğinin başka bir göstergesidir. Çünkü Yıldırım Demirören'in yakın arkadaşı olan, kalelerdeki okey arkadaşı Selahattin Aydoğdu'nun bu duruşu, Fatih Hoca'nın bu duruşu, TFF'de ne kadar ekip olmaktan yoksun bir yönetim olduğunun net göstergesidir. "

Futbol Arena'nın aktardığına göre Aşçıoğlu şu iddiada bulundu: "Aynı durum Katar'da oldu. Yıldırım Demirören'in aile dostu Kerim Bey, Arda'yı bizim kaldığımız otelde yumruklamıştı ve Demirören, Kerim bey'e sahip çıkmıştı. Arda olaylarının fitilini yakan da bu olaydı."

Türkiye, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar ile 13 Kasım 2015'te hazırlık maçı oynamıştı.



'FATİH TERİM VE SELAHATTİN AYDOĞDU'NUN CEZA KURULUNA SEVK EDİLMELERİ GEREKİR'

Aşçıoğlu, "Kabahat bunlarda değil. Bu rezilliği, rezillikleri görüp bilip istifasını istemeyenlerdir, başta Spor Bakanı (Çağatay Kılıç). Normalde Federasyon'un Fatih hocayı da Selahattin'i de ceza kuruluna sevk etmesi gerekir. Kamuoyunun önünde kavga ettiler çünkü. Hadi mesajla beni sevk edenler etsin de görelim" dedi.