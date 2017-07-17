Orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen Alper Potuk ile İspanyol kulüpleri yakından ilgileniyor. Valencia ve Villarreal’in menacerler vasıtasıyla Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldığı öğrenildi.
Buna göre her iki kulüp de 4 milyon Euro civarı bir teklif yaparken, Fenerbahçe’nin ise 7-8 milyon Euro seviyelerinde bir rakam beklediği ifade edildi.
Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satması gereken Sarı-Lacivertli yönetim, beklenilen teklifin gelmesi halinde Alper’i elden çıkartabilir. Milli futbolcu, 2013’te Eskişehirspor’dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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İspanyollar Alper Potuk'un peşinde
Orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen Alper Potuk ile İspanyol kulüpleri yakından ilgileniyor. Valencia ve Villarreal’in menacerler vasıtasıyla Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldığı öğrenildi.
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