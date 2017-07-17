Abdüllatif Şener'e büyük şok!

Ayyıldız Tim adlı hacker grubu FETÖ’cü teröristlerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal bir mesaj yayınlayan 15 Temmuz’u kutlamadığını ifade eden Abdüllatif Şener’in hesabını ele geçirdi. Ayyıldız Tim haberi hacklenen hesaptan attığı “Bu hesaba 15 Temmuz şehitlerimiz gazilerimiz ve demokrasiye inanan Türk milleti adına el konulmuştur.’ mesajıyla duyurdu.

HACK SONRASI SÜRPRİZ TWEETLER

Abdüllatif Şener’in sosyal medya hesabının ele geçirilmesi sonrası hesaptan çeşitli paylaşımlar yapıldı. Yayınlanan mesajlarda ''Sn.Cumhurbaşkanımız bana ve ekibime vermiş olduğu desteği bu zamana kadar hep yanlış kişilere inanarak kötüye kullandım. Bundan sonra kendileri de eğer kabul ederlerse siyasi hayatıma yine Ak Partide devam etmek istiyorum. Dun gece 15 Temmuz kutlamalarındaki birlik beraberliği görünce atmış olduğum saçma tweet içinde tüm halkımızdan özür diliyorum. Allah beni affetsin. İran ın Katil Esad ın oyuncağı oldum. Vaadettikleri paraları da vermediler.'' İfadeleri kullanıldı.