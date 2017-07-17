17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Fenerbahçe'de Emre Mor paniği

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Fenerbahçe'de Emre Mor paniği
Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un Emre Mor ile ilgili vereceği kararı beklerken, panik yaşamaya başladı.
Fenerbahçe'de Emre Mor paniği Fenerbahçe'de Emre Mor paniği Fenerbahçe'de Emre Mor paniği

Fenerbahçe, kiralamak üzere Borussia Dortmund ile prensipte anlaşma sağladığı Emre Mor için geri sayıma geçti.

Alman ekibinin 25 Temmuz'a kadar sürecek olan Japonya kampının sonunu bekleyen sarı-lacivertliler, bu tarihten sonra yeniden hem milli futbolcuyla hem de Dortmund yetkilileriyle görüşecek.

20 yaşındaki futbolcunun Urawa Reds ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans ve attığı 2 gol sonrası Alman kulübünün transferde fikir değiştirip değiştirmeyeceği Fenerbahçe cephesinde endişe yarattı.

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