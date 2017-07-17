Şenol Güneş: Acil santrfor alın!

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede acilen santrfor alınmasını, stoper ve kanat oyuncu transferlerini ise bekleyebileceğini söyledi. 1 ay sonra ligin başlayacağını Orman’a hatırlatan Güneş’in, “Aboubakar transferi bir sonuca varmadı... Diğer ilgilendiğimiz adaylarla ilgili de bir gelişme yok... Çin’den sonra İspanya’da yapacağımız kampta oynayacağımız hazırlık maçlarına kadar bu işin bitmesi gerekiyor... Geçen sezon da transferleri geç yaptık ve sorunlar yaşadık. Bu kez aynı şeyi yaşamayalım” dediği öğrenildi.



‘KAMPA YETİŞMEYEBİLİR’



Başkan Fikret Orman’ın ise çalışmaları sürdürdüklerini belirtip “Transfer komitesindeki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor... Biz de en kısa sürede bu işe bitirmek istiyoruz. Ancak 23 Temmuz’da başlayacak İspanya kampına kadar golcü transferi yetişir mi bilemiyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak” ifadelerini kullandığı bildirildi.