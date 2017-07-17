Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede acilen santrfor alınmasını, stoper ve kanat oyuncu transferlerini ise bekleyebileceğini söyledi. 1 ay sonra ligin başlayacağını Orman’a hatırlatan Güneş’in, “Aboubakar transferi bir sonuca varmadı... Diğer ilgilendiğimiz adaylarla ilgili de bir gelişme yok... Çin’den sonra İspanya’da yapacağımız kampta oynayacağımız hazırlık maçlarına kadar bu işin bitmesi gerekiyor... Geçen sezon da transferleri geç yaptık ve sorunlar yaşadık. Bu kez aynı şeyi yaşamayalım” dediği öğrenildi.
‘KAMPA YETİŞMEYEBİLİR’
Başkan Fikret Orman’ın ise çalışmaları sürdürdüklerini belirtip “Transfer komitesindeki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor... Biz de en kısa sürede bu işe bitirmek istiyoruz. Ancak 23 Temmuz’da başlayacak İspanya kampına kadar golcü transferi yetişir mi bilemiyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak” ifadelerini kullandığı bildirildi.
- Hakkari'de patlama! TSK'dan açıklama geldiUzel'in satışı Yargıtay'dan döndüKahreden detay! Şehidin katili 11 kez serbest bırakılmışÇeyrek altın kaç para?Cami mahyasında dansöz oynattılarMüslüman mezarlığı için referandumÜlke kaos içinde... Muhalifler bunu da yaptı!İran'ın tabularını yıkan o kadın!ABD halkından Trump'a üzücü haber!İşte Göztepe’nin son bombası!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:46 Güneş 05:39 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:42 Yatsı 22:27
- 34°C Adana
- 37°C Adıyaman
- 29°C Afyon
- 30°C Ağrı
- 28°C Amasya
- 25°C Ankara
- 30°C Antalya
- 31°C Artvin
- 30°C Aydın
- 27°C Balıkesir
- BIST: 105.452 0.26
- Altın: 140,416 0.41
- Dolar: 3,5503 0.53
- Euro: 4,0640 0.43
Şenol Güneş: Acil santrfor alın!
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede acilen santrfor alınmasını, stoper ve kanat oyuncu transferlerini ise bekleyebileceğini söyledi. 1 ay sonra ligin başlayacağını Orman’a hatırlatan Güneş’in, “Aboubakar transferi bir sonuca varmadı... Diğer ilgilendiğimiz adaylarla ilgili de bir gelişme yok... Çin’den sonra İspanya’da yapacağımız kampta oynayacağımız hazırlık maçlarına kadar bu işin bitmesi gerekiyor... Geçen sezon da transferleri geç yaptık ve sorunlar yaşadık. Bu kez aynı şeyi yaşamayalım” dediği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Selahattin Aydoğdu hakkında karar verildi
- Bilim dünyasını şaşırtan garip mesajlar
- Fatih Terim'in kavga sonrası ilk fotoğrafı!
- İncirlik Üssü’ne yürüdüler! Fitnenin başı ezilsin
- Uşak'tan acı haber! 1 polis şehit
- FETÖ için en ideal infaz yöntemi! Osmanlı uygulamış
- Erdoğan yanına koruma olarak aldı
- Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim
- 2 milyon kişi büyük kahramana koştu
- Vatansız şehit Mustafa Cambaz
- "Unutmayacağız" dünya gündemine girdi
- Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.