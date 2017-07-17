17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Vatandaş akın etti! 2. elde ÖTV bayramı

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Vatandaş akın etti! 2. elde ÖTV bayramı
Sıfır araçlarda ÖTV artışı ve dövizdeki yükseliş fiyatları yükselterek pazarı daraltırken, ikinci el piyasada canlılık artarak sürüyor.
Vatandaş akın etti! 2. elde ÖTV bayramı Vatandaş akın etti! 2. elde ÖTV bayramı Vatandaş akın etti! 2. elde ÖTV bayramı

ÖTV oranları ve dövizdeki yükselişin etkisiyle oluşan kur farkı nedeniyle pahalanan sıfır araç pazarında daralma yılbaşından bu yana devam ederken, ikinci el piyasada giderek artan canlılık Mayıs ayında da sürdü.

5 AYDA % 7,4 YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayında ikinci elde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3, toplam araç satışları da yüzde 11,7 oranında artış gösterdi. İkinci el araç piyasasında beş aylık artış yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. İkinci elde geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 2 milyon 797 bin 713 adet olan devir sayısı, bu yıl aynı dönemde 3 milyon 3 bin 836 adede ulaştı. Bunların da 2 milyon 87 bin 708 adedini, satışları geçen yıla göre yüzde 6,4 artan ikinci el otomobiller oluşturdu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, “Hareketli bir dönem yaşıyoruz. Yaz mevsimi dolayısıyla tatil sezonu yaklaştıkça bu canlılık daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK

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