17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 34°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 31°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 105.452 0.26
  • Altın: 140,416 0.41
  • Dolar: 3,5503 0.53
  • Euro: 4,0640 0.43

İran'ın tabularını yıkan o kadın!

»
İran'ın tabularını yıkan o kadın!
Standford Üniversitesi profesörü olan ve Nobel Matematik Ödülü'nün kazanan tek kadın olan İranlı Maryam Mirzakhani 40 yaşında hayatını kaybetti.
İran'ın tabularını yıkan o kadın! İran'ın tabularını yıkan o kadın! İran'ın tabularını yıkan o kadın!

Göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Mirzakhani'nin ölümü, ülkesi İran'da da geniş yankı buldu. İran gazeteleri, ülkede kadınların giyimlerini düzenleyen sert yasalar olmasına karşın bu yasaları delerek ilk sayfalarına Mirzakhani'nin başı açık bir fotoğrafını taşıdı.

MECLİS'TE GÜNDEM OLDU

40 yaşından önce Nobel Ödülü kazanan ender isimlerden biri olan Mirzakhani'nin ölümü İran parlamentosunun çalışmalarını da etkiledi. 60 milletvekili, İranlı anneleri olan çocuklara İran vatandaşlığı verilmesine izin veren yasa tasarısının görüşülmesinin hızlandırılmasını istedi.

Mirzakhani, Çekya vatandaşı eşiyle olan evliliğinden bir kızı bulunuyor. Ancak İranlı kadınların, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmeleri durumunda çocuklarının İran vatandaşı olmasını engelleyen yasa nedeniyle Mirzakhani'nin kızı İran pasaportu alamıyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cami mahyasında dansöz oynattılarCami mahyasında dansöz oynattılarCami mahyasında dansöz oynattılar
Müslüman mezarlığı için referandumMüslüman mezarlığı için referandumKanada’nın Quebec eyaletine bağlı Saint-Apollinaire kentinde Müslümanlara mezar alanı tahsis edilmesi için yapılan referandumdan "hayır" sonucu çıktı.
Ülke kaos içinde... Muhalifler bunu da yaptı!Ülke kaos içinde... Muhalifler bunu da yaptı!Venezuela'da muhalefet, devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı gayrı resmi bir referandum düzenledi.
İran'ın tabularını yıkan o kadın!İran'ın tabularını yıkan o kadın!Standford Üniversitesi profesörü olan ve Nobel Matematik Ödülü'nün kazanan tek kadın olan İranlı Maryam Mirzakhani 40 yaşında hayatını kaybetti.
ABD halkından Trump'a üzücü haber!ABD halkından Trump'a üzücü haber!ABD'de yapılan yeni bir anket sonucunda Başkan Donald Trump’a desteğin bahardan bu yana azalarak yüzde 36 seviyesine düştüğü ortaya çıktı.
Dikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybettiDikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybettiAmerikan New York Times (NYT) gazetesinde Irak’la ilgili bir analizde İran’ın kazançlı çıktığı savunuldu.
  • ABD istihbaratından bomba Katar iddiası17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:45
  • Fransa'dan Araplara şok Katar çağrısı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:15
  • Merkel'den flaş Konya açıklaması16 Temmuz 2017 Pazar 23:22
  • Yemen'deki salgında ölü sayısı artıyor16 Temmuz 2017 Pazar 23:18
  • Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı ikiye böldü!16 Temmuz 2017 Pazar 17:23
  • İşte Bağdadi'nin yerine geçecek isim...16 Temmuz 2017 Pazar 16:14
  • Ruhani'ye büyük şok! Tutuklandı16 Temmuz 2017 Pazar 15:58
  • 15 Temmuz dış basının manşetlerine taşındı!16 Temmuz 2017 Pazar 11:20
  • ABD'den flaş S-400 açıklaması!16 Temmuz 2017 Pazar 09:20
  • Türkiye dünyada manşetlere oturdu15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri