17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Müslüman mezarlığı için referandum

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Müslüman mezarlığı için referandum
Kanada’nın Quebec eyaletine bağlı Saint-Apollinaire kentinde Müslümanlara mezar alanı tahsis edilmesi için yapılan referandumdan "hayır" sonucu çıktı.
Müslüman mezarlığı için referandum Müslüman mezarlığı için referandum Müslüman mezarlığı için referandum

Saint-Apollinaire kentinde dün yapılan referanduma, mezar alanı olarak talep edilen arazinin çevresinde yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip olup kayıt yaptıran 46 kişiden 36’sı katıldı. 

Oylama sonunda Müslümanlara mezar tahsisi talebi, 16 kabul oyuna karşı 19 "hayır" oyuyla reddedildi, bir oy da geçersiz sayıldı. 

"BU EYLEM, BİRLİKTE YAŞAMA SÖYLEMLERİNE KARŞI" 

Quebec İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Labidi'nin referandum sonrası yaptığı açıklamada, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. 

"Yok sayıldığımızı hissediyoruz. Saint-Apollinaire'daki bu eylem, birlikte yaşama söylemlerine karşı." diyen Labidi, kente yakın bir yerde mezar arayışlarının süreceğini kaydetti. 

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