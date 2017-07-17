17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Uzel'in satışı Yargıtay'dan döndü

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Yargıtay, İstanbul Bayrampaşa'da 97 bin metrekare alan üzerinde bulunan Uzel'in satışına ilişkin kararı bozdu.
Uzel'in satışı Yargıtay'dan döndü
Uzel'in satışı Yargıtay'dan döndü Uzel'in satışı Yargıtay'dan döndü Uzel'in satışı Yargıtay'dan döndü

150 yıllık geçmişi ile bir dönem Türkiye'nin en büyük sanayi tesislerinden biri konumunda olan Uzel Makine San ve Tic. A.Ş hakkında 5 yıl önce iflas kararı verilmişti.

Mahkemenin 2012'deki iflas kararı sonrası şirket için tasfiye süreci başladı. Oluşan iflas idaresi, öncelikle alacaklı listesini oluşturdu. Uzel’in 1400’ü işçi olmak üzere toplam bin 650 kadar alacaklısı bulunuyor. 100 milyon lirası işçilere olmak üzere müflis durumdaki şirketin toplam borcu ise 650 milyon TL seviyesinde.

DEĞERİ 832 MİLYON TL

Şirketin en değerli varlığı ise, Bayrampaşa’da bulunan fabrika arazisi ve makineleri. Dört parsel halindeki arazi ise 97 bin metrekare büyüklüğünde. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre söz konusu arazi ve makinelerin değeri 832 milyon TL seviyesinde. Uzel’den alacaklı olan yabancı bankaların alacaklarını temlik alan Vera Varlık Yönetim A.Ş., Uzel’in arsası ve üzerinde bulunan binaları içindeki makineler ile satışa çıkardı.

225 MİLYON TL’YE İHALE EDİLDİ

İlk ihale Kasım 2015’te yapıldı. Bu ihalede en yüksek teklif 320 milyon 150 bin TL olarak kayda geçti. Ancak, satışı isteyen Vera Varlık satıştan vazgeçerek satışın düşmesini sağladı. İkinci ihale ise 6 Mayıs 2016 günü yapıldı. Bu ihaleye KİPTAŞ ve alacaklı Vera Varlık dışında katılan olmadı. KİPTAŞ 221 milyon 450 bin TL teklif verirken Vera Varlık 225 milyon TL teklif verdi. Bu teklifin üstüne başka bir teklif gelmeyince ihale Vera’nın üstüne kaldı. Bu satış kararına iflas idaresi itiraz etti. İtiraz başvurusu İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesi’ne yapıldı.

VERA: MEMURLAR SATIŞA ENGEL

Yapılan itiraz başvurusunda, ihalenin hukuku aykırı yapıldığı, ihaleye fesat karıştırıldığı öne sürüldü. Davalı Vera Varlık’ın yaptıkları savunmada ise, özetle “İflas idaresi memurları görevlerinin dışına çıkıyor. İflas masasını zarara uğratıyorlar. Fabrikayı sattırmamaya çalışıyorlar. Satış hukuka uygun gerçekleşti”
dedi.

BAŞKAN: İHALEYE FESAT KARIŞTI

Mahkeme, ihalenin hukuka uygun yapıldığına işaret ederek yapılan itirazı geri çevirdi. İflas idaresi avukatları bu karara karşı istinaf yoluna gitti. Dosyaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi baktı. İstinaf mahkemesi gerekçeli kararını 9 Aralık 2016 günü açıkladı. Mahkeme, oyçokluğu ile istinaf başvurusunun reddine karar verildi. Mahkeme başkanı Feride Aksakal ise heyetin aksine, ihaleye fesat karıştırıldığına işaret ederek heyette yer alan diğer iki üyeye katılmadığı yönünde karşı görüş yazası kaleme aldı. İstinaf mahkemesinden de eli boş dönen iflas idaresi son olarak Yargıtay’a başvurdu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde taraflara gönderilen kararında, istinaf mahkemesi kararını bozdu. Daire kararında, istinaf mahkemesi başkanı ve bir üyenin karara muhalif kaldıklarına işaret ederek, başvurunun reddine yönelik verilen kararı bozdu.

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