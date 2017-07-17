17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Fuhuş operasyonunda şok

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Bursa'da, otomobilleri durdurarak fuhuş pazarlığı yaptığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 23 kadından 7'si hamile çıktı.
Fuhuş operasyonunda şok
Fuhuş operasyonunda şok Fuhuş operasyonunda şok Fuhuş operasyonunda şok

Bursa Emniyet Müdürlüğü yol kenarında otomobilleri durdurarak fuhuş pazarlığı yapan kadın ve travistilere yönelik operasyonda şok bir gerçekle karşılaştı. Gözaltına alınan 23 kadının hastane muayenesinde 7'sinin hamile olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen perşembe gecesi yol kenarlarında ve caddelerde, otomobilleri durdurarak fuhuş pazarlığı yapan kadınlar ve travestilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, fuhuş yaptığı gerekçesiyle 23 kadını ve 2 travestiyi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu uyarınca 227'şer lira para cezası uygulandı. 23 kadının yapılan muayenesinde 7'sinin hamile olduğu ve bu halde fuhuş yaptıkları ortaya çıktı. Bu kadınların, anlaştıkları erkeklerle boş arazilerde veya araçların içinde birlikte oldukları kaydedildi. Kadınlar para cezasının ardından serbest bırakıldı.

6 AYDA 468 BİN LİRA CEZA

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2017'nin ilk 6 ayında gerçekleştirdiği operasyonlar ile 2 bin 63 kadın ve travestiye 468 bin 52 lira para cezası uygularken, fuhuşa aracılık eden 58 kişi gözaltına alındı. Polis, bu süre içersinde fuhuş yapılan 93 evi de mühürledi.

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