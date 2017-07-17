Naci Ağbal açıkladı: Yıl sonuna kadar vergi artışı yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal ekonomide gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal yıl sonuna kadar vergi artışı yapılmayacağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 13.7 milyar TL açık verdi, ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25.2 milyar lira oldu" dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısında konuştu.



İşte Bakan Ağbal'ın açıklasında öne çıkan başlıklar



2018 yılında almış olduğumuz tedbirlerin kamu maliyesine etkisi 7.4 milyar liraya düşecek.



Hükümet olarak reform niteliğinde yasal düzenlemeleri 15 Temmuz sonrası aksamadan hayata geçirdik. Ekonomimizin orta ve uzun vadede büyümesini güçlendirecek düzenlemeleri hayata geirdik. Patent Kanunu'nu hayata geçirdik. Ar-Ge Kanunu'nu düzenledik. Serbest Bölgeler Kanunu'nda değişiklikler yaptık. Süper Teşvik Sistemi'ni yasalaştırdık. Yatırımcılar için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. İş Gücü Kanunu'nu çıkarttık ve yasal değişiklikler yaptık.



15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında ekonomimiz için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Hükümetimizin aldığı bu tedbirler sayesinde 2016'nın son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif bir büyüme dengesine girmiş oldu. Yapılan tüm propagandalara rağmen Türkiye ekonomisi bizi şaşırtmadı. Türkiye ekonomisi almış olduğumuz tedbirler sayesinde 2016'nın çeyreğinde toparlandı ve büyümeyi yakaladı. Ekonominin birçok alanında hızlı bir şekilde toparlanma oldu.



Ekonominin dış ticaret tarafında da önemli gelişmeler var. İhracat büyümemize önemli katkılar yaptı. 2016 sonunda 10.6 milyar dolar olan enerji ve altın hariç cari açık 4.7 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Doğrudan yatırımların artması da ekonomimize olan güveni teyit etmektedir.



İstikrara işaret eden en önemli verilerden biri de kurdaki oynaklık düzeyi, bu oranların aşağı indiğini görüyoruz. Borsa endeksinde çok hızlı bir toparlanma ve rekorlara giden bir trendi görüyoruz. Bugün sevindiren bir istihdam verisini aldık. İşsizlik rakamlarının 3 dönemdir düşüşte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması en önemli hedeflerimiz olmaya devam edecek. 2017 yılının ikinci yarısında da bu veriler Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de sevindirici rakamları göreceğiz.



Enflasyonun tek haneye düşürülmesi de en önemli hedeflerimizden. Yıl sonunda enflasyonun tek haneye düşürülmesini hedefliyoruz.



Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığımız 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde bütçe açığı 25 milyar 200 milyon lira oldu.



Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında vergi alacaklarında 61 milyar liralık alacağı yapılandırdık, sosyal güvenlik tarafında ise şu ana kadar alacak tutarı 35,2 milyar lira oldu. Tamamına baktığımızda 96.2 milyar liralık kamu alacağını yapılandırmış olduk. Bu da aslında ekonomiye işletmelerimize ciddi bir katkı sağladı.



Ekonomi normal çarklarına dönmüştür. 15 Temmuz Türkiye ekonomisinde kalıcı hasarlar meydana getirmemiştir. Ekonomi güçlü bir toparlanma yakalamış ve trendi yukarı yöne çevirmiştir. Mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ekonomide meydana gelen daralmalara rağmen bütçemize ilave gelirler ürettik, bütçe açığımız istediğimiz seviyede kaldı. Bütçe açığı ile ilgili belirli değerlendirmeler yapılıyor, bu değerlendirmeleri yapanlar yanılacaklar.



Ekonomiye canlandırmaya yönelik aldığımız kararların etkisini olumlu bir şekilde görmekteyiz. 6 aylık süreçte ekonominin üretim yatırım ihracat ve istihdam verilerinde olumlu gelişmeler ortaya çıkmıştır.



Ekonomi normal çarklarına dönmüştür. 15 Temmuz Türkiye ekonomisinde kalıcı hasarlar meydana getirmemiştir. Ekonomi güçlü bir toparlanma yakalamış ve trendi yukarı yöne çevirmiştir. Mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ekonomide meydana gelen daralmalara rağmen bütçemize ilave gelirler ürettik, bütçe açığımız istediğimiz seviyede kaldı. Bütçe açığı ile ilgili belirli değerlendirmeler yapılıyor, bu değerlendirmeleri yapanlar yanılacaklar. İkinci yarıda da geçici nitelikle olan programlara son verilecek. Harcama tarafında da belirli kararlar alacağız.



Biz ekonominin özellikle yatırım ayağında harcama yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Her kuruşluk harcama ilerde Türkiye ekonomisine 10 katıyla dönecek. Son 15 yılda hiçbir şekilde vazgeçmediğimiz şeyler var. Mali disiplin, yatırım, sağlık ve eğitim harcamaları... Yıl sonunda göreceksiniz, bütçe açığındaki seviyeyi koruyacağız.



Birçok uluslararası kuruluş ve piyasa analistleri Türkiye'nin büyümesine ilişkin rakamlarını yukarı yönlü revize etti. En azından OVP ortaya konulan büyüme tahmininin üzerinde bir rakamın gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Büyümenin sürdürülebilirliği son derece önemli. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yapmış olduğu değerlendirmelerin yapmış olduğu değerlendirmeler kendi bekledikleri şekilde gerçekleşmedi. Türkiye ekonomisi çok daha hızlı bir şekilde toparlandı. İhracatımız inşallah bu sene sonunda büyümeye çok iyi bir katkı verecektir.



"Yıl sonuna kadar vergi artışı yok"



Maliye politikası ile para politikası arasındaki uyuma daha çok dikkat ediyoruz. Yıl sonuna kadar özellikle gelir elde etme amacıyla herhangi bir vergi artışı yapmayacağız.



Vergiye uygulamalarında kolaylık sağlayacak önemli program önerilerimiz var. Gelir vergisi kurumlar vergisi kanunun süratle yasalaşması kanunu var. KDV Kanununun da yasalaşmasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Gelir vergisi kanunuyla ilgili sunum yaptık. Kanunun çalışmalarının daha da ilerletilmesi için çabalarımız var.



TFF, Gençlik Spor Bakanımız futbolcuların vergilendirilmesi için bir takım çalışmalar yapıyor. Biz genel anlamda spor camiasında mali sürdürebilirliğin olduğu düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Spor kulüplerinin kalıcı sürdürülebilir bir politika finans çerçevesi oluşturulmasını arzu ediyoruz.