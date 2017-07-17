17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Susmayan bebeğini öldüren anneden kan donduran ifade

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ADANA'da 6 aylık oğlunun ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak çocuğun ölümüne neden olan kadının mahkemede verdiği ifadeler kan dondurdu.
Susmayan bebeğini öldüren anneden kan donduran ifade
Susmayan bebeğini öldüren anneden kan donduran ifade Susmayan bebeğini öldüren anneden kan donduran ifade Susmayan bebeğini öldüren anneden kan donduran ifade

33 yaşındaki Habibe Oğuz hakkında 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12 yıl önce evlenen Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi gördü ve 6 ay önce Muhammed Mahir adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. 23 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde, sabah uyanan Muhammed Mahir, huysuzlanmaya ve ağlamaya başladı

İddiaya göre anne Habibe Oğuz, bebeğine mama yedirip uyutmaya çalıştıysa da başaramadı. Bu kez ağlamaya devam eden bebeğin ağzını ve burnunu kapattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bebeğin ağızını ve burnunu kapatan anne, bebeğin hareketsiz kaldığını fark edince öldüğünü anladı.

 

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