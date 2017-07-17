33 yaşındaki Habibe Oğuz hakkında 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
12 yıl önce evlenen Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi gördü ve 6 ay önce Muhammed Mahir adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. 23 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde, sabah uyanan Muhammed Mahir, huysuzlanmaya ve ağlamaya başladı
İddiaya göre anne Habibe Oğuz, bebeğine mama yedirip uyutmaya çalıştıysa da başaramadı. Bu kez ağlamaya devam eden bebeğin ağzını ve burnunu kapattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bebeğin ağızını ve burnunu kapatan anne, bebeğin hareketsiz kaldığını fark edince öldüğünü anladı.
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Susmayan bebeğini öldüren anneden kan donduran ifade
33 yaşındaki Habibe Oğuz hakkında 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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