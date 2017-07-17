17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 35°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 105.512 0.32
  • Altın: 140,108 0.19
  • Dolar: 3,5393 0.22
  • Euro: 4,0568 0.25

HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezası

»
HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezası
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezası HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezası HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezası

Tunceli ve Suriye'de öldürülen PKK'lı 2 teröristin fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaşınca hakkında dava açılan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP milletvekili İbrahim Ayhan, 2015 yılında sosyal medya hesabından; Tunceli’de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü PKK’nın sözde Tunceli sorumlusu 'Baran Dersim' kod adlı İsmail Aydemir ile Suriye'nin Kobani ketinde DEAŞ ile çıkan çatışmada ölen Aziz Güler'in fotoğraflarını; 'Dersim'in asi komutanı Baran Dersim ve Kobani direnişinin özgürlük savaşçısı Aziz Güler anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaştı.

Tepkiye yol açan paylaşımın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlatılan Ayhan hakkında Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, milletvekili Ayhan'ın yaptığı paylaşım ile terör örgütünün propagandasını yaptığını belirterek cezalandırılmasını istedi. İbrahim Ayhan'ın katılmadığı duruşmada söz alan avukatı Sevda Çelik Özbingöl ise müvekkilinin yöneltilen suçu işlemediğini ve muhalif siyasi kimliğinden dolayı yargılandığını öne sürerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından milletvekili Ayhan'a 'Terör örgütü propagandası' yapma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayhan'ın avukatı Özbingöl, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

sosqr_1500284228_0828.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ballar Balı Çiçekli Yayla Anzer BalıBallar Balı Çiçekli Yayla Anzer BalıÜretimin kaynağı göre ballar ikiye ayrılır. ,çek balı ve salgı balı. Çam balı, salgı balı türünden,diğer çiçek balları da çiçek balı türündendir.
HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezasıHDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezasıHDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Selahattin Aydoğdu hakkında karar verildiSelahattin Aydoğdu hakkında karar verildiTürkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, İzmir Alaçatı'da 'mekanını bastığı' Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
'Genelkurmay'da eşimi o vurdu''Genelkurmay'da eşimi o vurdu'Şehit astsubayın eşi Şahnaz Aydın, izlediği görüntülere ve gelen ihbarlara göre o gece eşini vuranın darbeci Tuğgeneral Mehmet Partigöç olduğunu söyledi.
Bilim dünyasını şaşırtan garip mesajlarBilim dünyasını şaşırtan garip mesajlarBilim dünyası Ross 128 isimli bir cüce yıldızdan gelen mesajları konuşuyor.
Fatih Erbakan'dan son açıklamaFatih Erbakan'dan son açıklamaErbakan vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, mahkeme tarafından tahliyesine karar verilen Saadet Partisi Genel Merkez binası ile ilgili bir açıklama yaptı.
  • Fatih Terim'in kavga sonrası ilk fotoğrafı!16 Temmuz 2017 Pazar 23:36
  • İncirlik Üssü’ne yürüdüler! Fitnenin başı ezilsin16 Temmuz 2017 Pazar 16:22
  • Uşak'tan acı haber! 1 polis şehit16 Temmuz 2017 Pazar 14:34
  • FETÖ için en ideal infaz yöntemi! Osmanlı uygulamış16 Temmuz 2017 Pazar 11:49
  • Erdoğan yanına koruma olarak aldı16 Temmuz 2017 Pazar 11:42
  • Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim16 Temmuz 2017 Pazar 11:29
  • 2 milyon kişi büyük kahramana koştu16 Temmuz 2017 Pazar 11:16
  • Vatansız şehit Mustafa Cambaz16 Temmuz 2017 Pazar 00:49
  • "Unutmayacağız" dünya gündemine girdi16 Temmuz 2017 Pazar 00:45
  • Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar! TV8'i açanlar..15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri