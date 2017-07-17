17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Memura yeni zam, emekliye ek gelir

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Memurların Temmuz maaşında üç zam var. Zamma aile yardımındaki artış eklendi, önümüzdeki ay emeklilere aile yardımı karara bağlanacak.
Memura yeni zam, emekliye ek gelir
Memura yeni zam, emekliye ek gelir Memura yeni zam, emekliye ek gelir Memura yeni zam, emekliye ek gelir

Temmuz ayı, hem emekliler hem memurlar için zam ayı oldu.

3 Temmuz'da zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, şimdi de artışların yansıtıldığı maaşlar yatırılmaya başladı. Milyonlarca memur Temmuz maaşını 3 zam yansıtılmış olarak cebine koydu. Yüzde 4 zam ve yüzde 2.92 enflasyon farkına, aile yardımındaki artış eklendi.

2 ÇOCUKLU MEMURA 322 TL

Memurların maaşlarına ilave edilen aile yardımı, Temmuz'da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için 204.99 lira eş yardımı ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 48.03, 6 yaş üstü için 24.01 lira olarak uygulanıyordu.

Bu tutarlar Temmuz'da yükseldi. Eş yardımı 219.18 liraya, çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51.35 liraya, 6 yaş üstü için 25.67 liraya çıktı. Böylece eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aldığı toplam aile yardımı 301.05 liradan 321.88 liraya yükselmiş oldu.

AİLE YARDIMI İÇİN KARAR ZAMANI GELİYOR

Bu arada, memurlara ödenen aile yardımının memur emeklilerine de yansıtılması gündemde. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde, memur emeklileri için aile yardımı ödenmesi talebi de karara bağlanacak.

Aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi kabul görürse, 2 çocuğu (6 yaş üstü) olan kişi 270.52 lira ek gelire kavuşacak. Memur emeklilerine aile yardımı verilmesi talebini toplu sözleşme masasına taşıyacak olan Memur-Sen, isteyeceği zam oranları için de çalışmalarını sürdürüyor.

2 YIL İÇİN 4 AYRI ZAM ORANI TESPİT EDİLECEK

Her sendika üyelerinin fikir ve önerilerini topluyor. Toplu sözleşmede, memurlar ve memur emeklilerine önümüzdeki 2 yıllık dönem için 4 ayrı zam oranı tespit edilecek. Yüzdelik artışların yanı sıra seyyanen zammın da toplu sözleşmede konuşulabileceği ifade ediliyor..

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