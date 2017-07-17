'FETO'nun söyleyemediklerini Kılıçdaroğlu söylüyor'

Gazeteci Uğur Mumcu'nun avukat ağabeyi Ceyhan Mumcu Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a verdiği röportajda CHP'nin FETÖ etkisine girdiğini söyledi.

Avukat Ceyhan Mumcu, Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nun FETÖ gerçeğini görmezden geldiğini, CHP'nin bir zamanlar Cumhuriyet gazetesinin düştüğü hataya düştüğünü ve sözde adalet yürüyüşünü de FETÖ'nün etkisiyle başlattığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimini "FETÖ'nün bir darbesi" olarak yorumlayan Mumcu, 15 Temmuz'un törenlerle anılmasının ise önemli olduğunu söylüyor. Halkın unutmaması gerektiğini de ifade eden Mumcu, aydınlara düşen görevi; " Bir daha böyle darbeler olmaması için neler yapılabilir?

15 Temmuz darbe girişiminin yaraları nasıl sarılabilir? Bu yargılamalar hızlı şekilde nasıl bitirilebilir? Bu konuda çok fazla fikir tartışmaları yapılmalıdır." diyor.

Duruşmaları yakından takip eden Mumcu, "Mahkemeler son dönemde iyi çalışıyor. Açık vermiyorlar ve herkese savunma hakkını kullanmalarına izin veriyorlar. Ama tüm FETÖ davalarının sonuçlanması biraz zaman alacaktır." dedi.

MUMCU: BÖYLE KONTROLLÜ DARBE Mİ OLUR? DELİLLER ORTADA.

Tatlıcan'ın sorduğu 'kontrollü darbe' söylemine de değinen Mumcu, "biliyorsunuz darbe Akıncılar Üssü'nde oldu. Akıncı Üssü'nde 5 sivil FETÖ'cü vardı. Biri de sürekli Fetullah'ın yanında görüntüleri yayınlanan Adil Öksüz'dü.

Sen ben gitsek bizi gece vakti Akıncı Üssü'ne alırlar mı? Ama FETÖ'cüler elini kolunu sallayarak giriyorlardı. Orada çalışma ortamları vardı. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Böyle kontrollü darbe olur mu? Deliller ortada. Bu bir FETÖ darbesidir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konum gereği bu gerçeği görmemesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Mumcu, CHP'nin Cumhuriyet gazetesinin düştüğü hataya düştüğünü söyledi.

MUMCU: KILIÇDAROĞLU FETÖ GERÇEĞİNİ İLK GECE GÖRMELİYDİ

"CHP 'ABD örgütün arkasında, Erdoğan'dan hoşlanmıyor' diye düşünerek FETÖ gerçeğini görmezden geliyor olabilir. CHP, Cumhuriyet gazetesinin düştüğü hataya düşüyor. Ergenekon davaları sürecinde Zekeriya Öz ile kaynaştılar. Mali krize düşünce Kaynak Holding destek oldu.

O kadar iç içe geçmişlerdi ki Nazlı Ilıcak 'Zaman kapandı artık Cumhuriyet okuyalım' diyordu. Adalet yürüyüşüne de bu yüzden başladılar. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz FETÖ gerçeğini ilk gece görmesi gerekirdi." dedi.

MUMCU: FETO'NUN SÖYLEYEMEDİKLERİNİ KILIÇDAROĞLU SÖYLÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne destek vermeyen Mumcu, bu yürüyüşü eleştirenlerin başında gelmişti. "Adaletin gündeme getirilmesine bir itirazım yok ama o yürüyüşte çeşitli ittifaklar yapıldı. Ben ona karşı çıktım." diyen Mumcu, "Burada çok farklı talepler gündeme geldi.

Bunlardan biri de HDP'li vekiller tahliye olsun talebiydi. "Öcalan'ın heykelini Kürdistan'a dikeceğim" diyen biri hakkında nasıl böyle bir talepte bulunabilirsiniz? Öcalan'da ve PKK'da adalet var mı? Biz baştan uyardık. "Bu yürüyüşü FETÖ ve PKK ile yapmayın" dedik.

FETÖ'nün mağdur ettiği binlerce insan var. Fetullah "Cezaevleri boşaltılsın" derse kimse ciddiye almaz. Ama bunu Kılıçdaroğlu söylerse bir karşılığı var. Biz bu yüzden itiraz ettik yürüyüşe.

Bu hem PKK hem de FETÖ için moral desteği oldu. CHP Kürt halkının dışladığı gruplarla birlikte yürüyerek moral desteği verdi. Bu yürüyüşte FETÖ'nün de bir moral bulduğu muhakkak. Belki yakında bir genel af söylentileri çıkarıp beyaz sayfa açalım diyebilirler." dedi.