17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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O sapık tutuklandı! 5 Çocuğa cinsel tacizden..

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O sapık tutuklandı! 5 Çocuğa cinsel tacizden..
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde İhlas Cami’nde görevli imam Y.Ö., yetkisi olmadığı halde verdiği Kuran kursunda beş kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
O sapık tutuklandı! 5 Çocuğa cinsel tacizden.. O sapık tutuklandı! 5 Çocuğa cinsel tacizden.. O sapık tutuklandı! 5 Çocuğa cinsel tacizden..

istismar, mağdur çocuklardan birinin ailesinin imam Y.Ö’nün çocuklarına aldığı cep telefonunu ve gönderdiği mesajları fark etmesiyle ortaya çıktı.

Aile ve yakınları geçen cumartesi günü camiden çıkan imam Y.Ö.’yü darp edip jandarmaya teslim etti.

Y.Ö., iddiaları reddederken, mağdur kız çocuğu kendisi ve diğer çocukların Y.Ö tarafından istismar edildiğini anlattı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alındı

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 12 yaşındaki çocuk, Y.Ö’nün kendisine ve dört kız çocuğuna camiden ayrı Kuran kursunun sınıf bölümünde dersteyken sarıldığını, öptüğünü, vücutlarına dokunduğunu, kendisini ve arkadaşlarını tek tek mutfak bölümüne ve diğer odaya götürerek istismar ettiğini, ‘aşkım’, ‘sevgilim’, ‘canım’ ve ‘sultanım’ gibi ifadeler kullandığını, cinsel içerikli hikayeler anlattığını, anlattığı hikayelerde hamile kalmak ve tecavüz gibi konulardan bahsettiğini söyledi.

Y.Ö’nün kendisine ve başka bir çocuğa üzerinde isimleri yazılı künye aldığını belirten çocuk, 6 Temmuz tarihinde de kendisine cep telefonu, sim kart ve şarj aleti verdiğini, kendisiyle sürekli görüşmek istediğini, devamlı mesaj atıp aradığını, telefonu açmadığını, korktuğu için durumdan kimseye bahsedemediğini, Y.Ö’nün yaşananları ailelerine anlatmamaları için baskı yaptığını ve yaşadıkları nedeniyle ruh halinin bozulduğunu anlattı.

Tutuklandı

Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, okul döneminde camide Kuran kursu verildiğinden haberdar olmadıklarını, yaz Kuran kursunda kadın eğitmenin görevli olduğunu, imamın açığa alındığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan müfettiş istediklerini söyledi.

Tutuklanan Y.Ö. Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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