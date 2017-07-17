Ballar Balı Çiçekli Yayla Anzer Balı

Anzer Balı, kekik balı,ayçiçek ve narenciye gibi. Anzer balı sınıflandırma açısından bir çiçek balı türüdür. Üretildiği yer olan Anzer Yaylası, sahip olduğu iklim özelliklerinin yanı sıra endemik türdeki yüzlerce farklı çiçeğe de sahip olduğu bir bitki örtüsüne sahiptir. Sahip olduğu iklim özelliklerine uygun olarak çok özel bir bitki örtüsüne sahip olan Anzer balı, Bu durum dünyanın en kaliteli ve üstün özelliklere sahip ballarından birinin Anzer Yaylasında üretilmesinde ana etkendir.

Anzer Balının dünyaca bilinen ünü, çok üstün ve aynı zamanda dengeli bir vitamin ve besin kaynağı olmasından ileri gelir. Bu üstün besin değerleri, yardımcı bir gıda ürünü olarak canlılar için eşsiz bir doping ve gıda takviyesidir. Eskilerin tabiriyle tam bir şifa kaynağı olan Anzer balının, yüksek besin değerleri nedeniyle belirli oranlarda tüketilmesi gerekir. Besin değerleri yükesk olduğun belli bir dozajda tüketilmesi daha şifalıdır.

Anzer Balının yanı sıra, Çiçekli Yayla Anzer yaylasında bal yapan arıların oluşturduğu arı poleni de benzersizdir. Arıların günlük olarak endemik çiçeklerden topladığı ve tüketilmesi günlük olarak vücudun ihtiyaç duyduğu tüm maddeleri, oransal olarak en uygun şekilde barındıran polen, sürekli kullanıldığı takdirde eşsiz bir gıda takviyesi olarak bağışıklık sisteminiz üzerinde de benzersiz etkiler oluşturur.

Anzer balı ve poleninin tavsiye edilen dozajlarda ve günlük olarak kullanılması, eşi benzeri olmayan bir sağlık standardı yakalamanızı sağlar. Anzer balının ve poleninin bu denli büyük faydaları, elbette pek çok kötü niyetli kişi tarafından benzerinin ve sahtelerinin üretilerek, tüketicilerin kandırılmasına da neden oluyor. Bu sebeple Anzer balı ve poleni alırken, mutlaka gerçek olduğunu teyit etmeniz önemlidir.

Kaynak: BalAnzer.com