17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas

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FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas
FETÖ'nün Hazine Müsteşarlığı ayağına yönelik iddianamede örgütün "eskort" diye tabir edilen kadınlarla irtibatlandırmaya çalıştığı bilgisi yer aldı.
FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hazine Müsteşarlığı ayağına yönelik iddianamede, örgütün, bürokratlara "eskort" diye tabir edilen kadınlarla kumpas kurduğu bilgisine yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından, FETÖ'nün Hazine Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si tutuklu, biri firari 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eski Savcı Zafer Kılınç'ın soruşturma usullerine aykırı hareket ettiği belirtilen iddianamede, fişlenen kişilerin isimleri ve fişlemenin içeriğinin yer aldığı dosyaların ayıklama yapılmadan tüm kurumlara topluca gönderildiği kaydedildi.

Her kurumun başka bir kurumda fişlenen kişiler hakkında usule aykırı bilgi sahibi olduğuna yer verilen iddianamede, bu fişlemelerin, FETÖ mensuplarınca bazı medya kuruluşlarına servis edildiği, böylece söz konusu bürokratların toplumda "hem casus hem de eskort kızlarla ilişkisi bulunan ahlaksız insanlar" olarak itibarsızlaştırıldıklarının anlaşıldığına işaret edildi.

Eski Savcı Kılınç'ın, FETÖ'nün emniyetteki uzantıları tarafından fişlenen 2 bin bürokrat hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesi amacıyla yazı yazdığı ifade edilen iddianamede, Hazine Müsteşarlığının da FETÖ/PDY'nin en iyi kadrolaştığı kurumlardan biri haline geldiği düşüncesine varıldığı vurgulandı.

ESKORT KADINLARLA KUMPAS

İddianamede müşteki olarak beyanı alınan S.E. ise eski Cumhuriyet Savcısı Kılınç tarafından yürütülen soruşturmada "eskort" tabir edilen kadınla ilişkisi olduğunun öne sürülmesi nedeniyle Hazine Müsteşarlığındaki örgüt mensuplarınca disiplin cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Örgütün kendisini İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasına dahil ettiğini aktaran S.E, "Paralel yapı mensuplarının mobbingine maruz kaldım. İş ve sosyal çevrede itibarsızlaştırıldım. Muhafazakar bir yapıya sahip olmama rağmen eskort kadınlarla düşüp kalktığım iftirasıyla çevremde böyle bir imaj yaratılmaya çalışıldı. Paralel yapıya mensup İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polisler, beni bu soruşturmaya eski Savcı Zafer Kılınç'ın koordinesinde dahil ettiler." beyanında bulundu.

FETÖ/PDY'nin, devletin güvenlikle ilgili kurumları yanında ekonomi yönetiminde de etkili olmak için Hazine Müsteşarlığında da yapılandığına değinilen iddianamede, şunlar bildirildi:

"Hazine Müsteşarlığında çalışan bazı kişilerin dosyada 'eskort' olarak adlandırılan M.D, F.K, E.P, S.D, C.A, F.B, F.Ç. ve H.E'ye bilgi verdiği ve söz konusu bilgilerin daha sonra Bilgin Özkaynak'a (İzmir'deki askeri casusluk davasında beraat etti) iletildiği izlenimi yaratılarak bürokratların adli ve idari soruşturma geçirerek tasfiye edilmesini sağladıkları anlaşılmaktadır.

Bu şekilde tasfiye edilen bürokratların bir kısmının yerine örgütün amacına hizmet edecek kişilerin yerleştiği anlaşılmıştır."

7 KİŞİ TUTUKLANDI...

İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davası soruşturmasının devamı niteliğindeki FETÖ/PDY'nin Hazine Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik 31 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyon ve devamındaki adli süreçte haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı.

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