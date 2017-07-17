17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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OHAL Komisyonu'na başvurular başladı!

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OHAL Komisyonu'na başvurular başladı!
FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile ihraç edilmelere karşı yapılan itirazları görüşecek olan 7 üyeli Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu işbaşı yaptı.
OHAL Komisyonu'na başvurular başladı! OHAL Komisyonu'na başvurular başladı! OHAL Komisyonu'na başvurular başladı!

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilmelere karşı yapılan itirazları görüşecek olan 7 üyeli Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu işbaşı yaptı. KHK ile işinden ihraç edilen ya da açığa alınan kamu personeli işlerine geri dönebilmek için bugün dilekçe vermeye başladı. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile çok sayıda kişi çalıştıkları kurum veya kuruluşlardan ihraç edilirken, bazı kurum ve kuruluşlar da kapatıldı. 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu, yapılan itirazları değerlendirmek için bugün işbaşı yaptı. Komisyon tarafından, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğinin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon, konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel eğitim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması ve emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin itirazların incelenmesi işlemleri inceleme konusu yapılacak.

Başvurular ilk önce internet üzerinden yapılacak

Başvurular bugün itibariyle ilk önce https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresinde yer alan elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak. İhraç edilen veya açığa alınan kişiler, internet üzerinden yapılan başvuru sonrası başvuru formunu doldurup çıktısı imzalandıktan sonra valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına bu formu ve ekinde ibraz edilecek belgeleri teslim etmek suretiyle başvurularını tamamlayacaklar. Başvurular bizzat veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılabiliniyor. Başvurular, başvuru işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yapılabilecek olup 14 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanması ile başvurular komisyonca usul ve esastan incelenerek karara bağlanacak.

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