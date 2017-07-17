17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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'Reis' filminin yapımcısından ilginç iddialar

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'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı FETÖ üyeliğinden gözaltına alınmıştı.
'Reis' filminin yapımcısından ilginç iddialar
'Reis' filminin yapımcısından ilginç iddialar 'Reis' filminin yapımcısından ilginç iddialar 'Reis' filminin yapımcısından ilginç iddialar

Ali Avcı'nın gözaltına alındığı operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de evinde yakalanmıştı. Avcı'nın adı 'Reis' filminde de geçiyordu.

‘Reis’ filminin yapımcısı Temel Kankıran, ‘FETÖ üyeliği’ suçundan hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan Ali Avcı’nın ‘Reis’ filmi ile ilişkisinin olmadığını savundu.

İHA'nın haberine göre Kankıran, “Tarabya’da bizim restaurantımız vardı. Bir vesileyle bu arkadaşla tanıştık. Ondan sonra yalanlarıyla dolanlarıyla bir şekilde geldi inandırdı bizi. Sinemanın yüzüncü yılı dolayısıyla bir program için sponsor olmamızı istedi. Burada ben bir gece düzenlemek istiyorum dedi. Biz de bilmiyoruz tabii o zaman onları. Neyse o program da düzenlendi. Bir gün yemek yerken ‘Projelerim var. Sinema sektöründe iyi para var. Yatırım yapmak ister misin?’ dedi. Cumhurbaşkanımız çok sevdiğim takdir ettiğim benim büyüğüm, liderimdir. Ben de dedim ki çeksem çeksem beyefendinin filmini çekerim, Bugün buralara gelmesi lider olmasının meziyetini, bir başarının olduğunu gençliğe yansıtma düşüncem vardı. Ama Ali Avcı benim senaryomun üstünde değişikler yaptı. Bizi de dolandırdı. Bu adamı hemen yanımdan uzaklaştırdım. Proje bana aittir. Filmin yapımcısı da benim. Yönetmeni de benim her şeyi benim” diye konuştu.

FETÖ elemanlarının piyasada ‘Reis’ filminin imajını kötülemeye çalıştıklarını, Ali Avcı’nın da o elemanlardan biri olduğunu savunan Kankıran, “Bu adam dolandırıcıdır. Bunu sette de bilirler, oyuncular da bilirler. Bizi mafya ettiler, baron ettiler. Kanser oldum hasta ettiler beni. Çünkü kimseye derdimi anlatamadım. Bağışıklık sistemin çöktü. Yani şimdi de birkaç gündür ‘Reis’ filminin yapımcısı FETÖ’cü diyorlar. Bir araştırın filmin künyesi belli" dedi.

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