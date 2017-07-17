17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank...

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Musul'da kanlı terör örgütü DAEŞ'den kalan kendi üretimi bomba yüklü araçlar, kentteki polis merkezi önünde sergileniyor.
İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank...
İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank... İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank... İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank...

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul, üç yılı aşan kanlı terör örgütü DAEŞ işgalinden dokuz aylık büyük operasyonla kurtarıldı. Bazı mahalleleri tamamen enkaza dönen kentten, dehşet verici fotoğraflar geliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı foto muhabiri Felipe Dana'ın kadrajına aldığı yıkım, inanılmaz boyutta.

Milliyet'in aktardığına göre fotoğraflar, şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalarda taş üstünde taş kalmadığını gösteriyor. Tarihi kentin son kurtarılan bölümü olan Eski Şehir, en çok yıkımın meydana geldiği yer.



TANKI KAMYONUN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Savaştan geriye kalanlar arasında, örgütün aylarca Irak ordu birliklerine saldırılar düzenlediği kendi imalatı bomba yüklü araçlar da var. Bomba yüklü araçlar Musul'daki polis merkezi önünde sergileniyor.

En dikkat çekici karelerden biri, teröristler tarafından bir kamyonun içine gizlenen tank. Fotoğrafı çeken fotoğrafçı "DAEŞ'in hava saldırılarından korunmak için böyle bir yola başvurduğunu" belirtmiş.

Canlı bomba araçlarının içinde ise özel bölmeler bulunuyor, özellikle kurşunları engellemek için çelik levhalar kullanıldığı göze çarpıyor.

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