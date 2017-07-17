17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 36°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 31°C Afyon
    • 34°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 32°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 105.912 0.70
  • Altın: 140,252 0.29
  • Dolar: 3,5317 0.01
  • Euro: 4,0508 0.10

Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırım

»
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili son durumu paylaştı.
Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırım
Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırım Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırım Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırım

Program kapsamında 3 bin 380 firmanın başvuru yaptığını ifade eden Elvan, söz konusu projeler kapsamında 92 milyar liralık yatırım ve 365 bin kişilik istihdamın öngörüldüğünü söyledi.

Elvan, anılan firmaların değerlendirilmesi ve program dahilindeki 23 ilin yapısı itibarıyla hangi yatırımların öncelikli olduğu, firmaların teklif ettikleri yatırım alanıyla ilgili deneyimlerinin bulunup bulunmadığı gibi konuların değerlendirildiğini bildirdi.

Elvan, Kalkınma Bankasının çalışmasını hemen hemen tamamladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde sonuçlar Sayın Başbakanımız tarafından açıklanacak ve program çerçevesinde firmalarımızı desteklemeye başlayacağız. Bütçemizde 2017'de harcayabileceğimiz yeterli kaynağımız var. Dolayısıyla biz firmalara destek vereceğiz. İlk aşamada destek verilenlerin dışında 2018 yılının ilk çeyreğinde de bir grup firmaya destek sağlayacağız."

DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA HUZUR VE SUKUNET ARTACAK

Elvan, programın bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması açısından önemine işaret ederek, başvuranlar arasında büyük ölçekli yabancı firmalar bulunduğunu söyledi.

Yüksek teknoloji alanında yatırım yapan bazı firmaların da başvuruda bulunduğunu dile getiren Elvan, "Bu, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğunun önemli bir göstergesi." diye konuştu.

Bölücü terör örgütü PKK ile yapılan mücadele noktasında da çok önemli adımlar attıklarına dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki huzur ve sükunet daha da artacak. Bölgede yatırım ortamı için de uygun bir iklimin oluştuğunu düşünüyorum. Yatırımcılarımızın da hem hükümetimize güveni hem de terör örgütünün tamamıyla yok edilmesine yönelik atmış olduğumuz adımların neticesini verdiğini bu şirketlerimiz görüyor. Bu nedenle bu yoğun talebi yaptılar. "

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hain yüzsüzlüğü! Bu halde getirildiHain yüzsüzlüğü! Bu halde getirildiCumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, sanıklardan Haldun Gülmez, araçtan inmeyi reddedince jandarmalarca salona götürüldü.
Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırımBakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırımKalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili son durumu paylaştı.
Türkiye Amerikan mandasına girecektiTürkiye Amerikan mandasına girecekti15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini değerlendiren eski askeri savcı Üçok, "Başarılı olsaydı Türkiye parçalanacaktı" dedi.
ABD'den Büyükada'da basılan örgüte destekABD'den Büyükada'da basılan örgüte destekABD Büyükelçisi Bass, Büyükada'da toplantı halinde basılan örgüt üyelerinin hakim karşısına çıkarıldığı anlarda özgürlük çağrısı yaparak sahneye çıktı.
'FETO'nun söyleyemediklerini Kılıçdaroğlu söylüyor''FETO'nun söyleyemediklerini Kılıçdaroğlu söylüyor'Gazeteci Uğur Mumcu'nun avukat ağabeyi Ceyhan Mumcu Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a verdiği röportajda CHP'nin FETÖ etkisine girdiğini söyledi.
Uşak’ta 200 bin yıllık insan izleri bulunduUşak’ta 200 bin yıllık insan izleri bulunduUşak’ın Banaz ilçesinde ‘Paleolitik’ yontma taş çağı olarak adlandırılan dönem insanı ‘Neandertal’ insanların 200 bin yıl önce su kenarlarında yaşadıklarını gün yüzüne çıkardı.
  • Mustafa Altıoklar ve Can Dündar Almanya'da buluştu17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:17
  • Memura yeni zam, emekliye ek gelir17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:00
  • 'Reis' filminin yapımcısından ilginç iddialar17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
  • OHAL Komisyonu'na başvurular başladı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:17
  • FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:11
  • O sapık tutuklandı! 5 Çocuğa cinsel tacizden..17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:58
  • Naci Ağbal açıkladı: Yıl sonuna kadar vergi artışı yok17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:40
  • Mahkemeye götürülürken bir anda döndü ve.. Ne çekiyorsun? Terörist mi var?17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:36
  • Nazilli'de mahkumlara uyuşturucu satan memura şok17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:20
  • Taksim'deki sapığın görüntüsü ortaya çıktı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri