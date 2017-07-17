Hakimden FETÖ'cüye tokat gibi cevap

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davaya, devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.

KOMİK SAVUNMA

Örgütün Hava Kuvvetlerine yönelik mahremyapılanmasında öğretmen olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen sanık Murat Öner, savunmasında iddiaları reddederek, 4. Ana Jet Üs Komutanlığının nerede olduğunu dahi bilmediğini iddia etti.

Örgütsel manada ya da gerçek anlamda hiç öğretmenlik yapmadığını öne süren Öner, iddianamede belirtilen mali işlerin kariyer olarak ilgi alanı olmadığını söyledi.

Yaklaşık üç yıl bir enerji şirketinde idari işlerde çalıştığını anlatan Öner, iddianamede belirtilen para transferlerinin bu şirketin harcamalar için kendisine yaptığı havaleler olduğunu ileri sürdü.

Hakkındaki aleyhte beyanları reddeden Öner, iddianamede anlatılan geziye katılmadığını, orada ismi zikredilenleri de tanımadığını iddia etti.

EŞİDE BYLOCK'CU

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Öner'in eşinde ByLock bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Bunun üzerine Öner, eşinin teknolojiyle çok ilgili olmadığını, ihtiyaç duyduğu programları kendisinin yüklediğini, telefonunda ByLock bulunmadığını savundu.

Hayatı boyunca FETÖ, Gülen cemaati, hizmet hareketi olarak anılan bu yapıya mensup kimseyi tanımadığını, toplantılarına katılmadığını öne süren Öner, lise döneminde gittiği dershanenin FETÖ ile irtibatlı olabileceğini söyledi.

''HERKES ŞAŞKIN BURADA ZATEN''

Öner, eşinin de daha önce Başkent Eğitim AŞ'de çalıştığını, kurumun FETÖ ile irtibatının bulunup bulunmadığını bilmediğini ileri sürdü. Eşi hakkında bir soruşturma başlatıldığını anlatan Öner, soruşturmanın nedenini tam bilmedikleri, ByLock ile ilgili olduğunu düşündükleri yönünde savunma yaptı.

Öner'in, hakkındaki suçlamaları reddederek, ''Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Çok şaşkınım. Cuma günü tahliye olurum diye bekliyordum.'' demesi üzerine Başkan Sarıdoğan, ''Herkes şaşkın burada zaten'' karşılığını verdi.