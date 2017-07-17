Sait Tekin'in sır cinayeti çözüldü

Düzce'deki Rıza Malatyalı İlkokulu'nun müdürü Sait Tekin'in sır cinayeti Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında çözüldü.

Düzce'de Ağa Mahallesi'nde 14 Mart 2017 tarihinde aracının içerisinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulunan Rıza Malatyalı İlkokulu Müdürü Sait Tekin cinayeti ile ilgili olarak harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı titiz çalışma sonrasında olayın olduğu tarihten itibaren 4 ay boyunca olay yerinin çevresinde bulunan 45 iş yeri kamerası, mobese, PTS ve Özel Halk otobüslerinin kameraları incelendi.

PARA KARŞILIĞI ÖLDÜRMÜŞLER

Yapılan incelemelerde Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü kamerasında şüpheli bir araç gören polis ekipleri bu araçtan yola çıkarak, cezaevi firarisi olan M.K isimli şahsa ulaştılar. Cinayeti işlemek için Ankara'dan Düzce'ye gelen M.K’nın yapılan sorgusunda, cinayeti Ankara'da yaşayan ve öldürülen okul müdürü ile aralarında geçmiş dönemden husumet bulunan N.K ve T.K kardeşlerin para karşılığı yaptırdığı ortaya çıktı. Polisin sorgulaması sonrasında ayrıca cinayete aracılık eden ve tasarlayan E.K isimli şahsa da ulaşıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ankara’da yaptığı operasyonda N.K., T.K ve E.K isimli şahıslarda göz altına alınarak Düzce’ye getirildi. 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.