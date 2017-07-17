17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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İran'dan Barzani'ye sert tepki!

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Iraktan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu 'kabul edilemez' diye değerlendirdi.
İran'dan Barzani'ye sert tepki!
İran'dan Barzani'ye sert tepki! İran'dan Barzani'ye sert tepki! İran'dan Barzani'ye sert tepki!

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak’ta referandum konusunun gündeme getirilmesinin bölgede yeni sorunların ortaya çıkması için bir başlangıç olacağını öne sürdü.

"BUNU HİÇBİR KOMŞUSU KABUL ETMEZ"

İranlı General, "Bu asla Irak’ın komşuları tarafından kabul edilebilir değildir. Irak’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ülkedeki tüm mezhep ve etnik grupların yararıdır" diye konuştu.

"BU NORMAL BİR OLAY DEĞİL"

Tümgeneral Bakıri, "Referandum konusunun DAEŞ’in Irak’ta büyük yenilgiye uğraması ve toprak kaybetmesinin hemen ardından ortaya konulması, normal bir olay değildir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD’nin eski Ankara ve Bağdat Büyükelçisi James Jeffrey ise Rudaw'a verdiği mülakatta, "Referandumu bağımsızlık ilanından ayrı tutuyorum. ABD, birleşik demokratik federal Irak’tan yana siyaseti savunuyor. Bu siyaset yıllardır yürütülüyor. Bunun uğurda 4 bin 500 Amerikan askeri can verdi. Irak ve Kürdistan halkı için en iyisinin, Irak’ın bütünlüğü olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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