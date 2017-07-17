17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği

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ABD, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD bölgesinde, iki hava üssü dışında 8 adet askeri noktaya sahip.
Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği
Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği

ABD, Suriye'de müttefik olarak nitelediği terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelerde 2 hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler ve ekipman bulunduruyor. ABD özel kuvvetleri, örgüte, DEAŞ karşıtı operasyonlarında destek verirken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine karşı da onlara koruma sağlıyor.

8 noktada, top atışı, hava saldırısı için irtibat görevlisi, askeri danışman, eğitim sorumlusu, operasyon planlama sorumlusu ve aktif çatışma içinde yer alan birlikler konuşlu bulunuyor.

SAHRA TİPİ ÜSLER DE VAR

Operasyonel noktalar ise genellikle küçük ve mobilize birlikler için güvenlik gerekçesiyle "sahra tipi" şekilde, üzerine toprak yığılmış düz arazi üzerine kuruluyor.

Bunlar dışında ABD, dönüşümü kolay fabrikalar, konut alanları ya da PKK/PYD'nin kampları gibi tespit edilmesi zor alanları da operasyonel nokta olarak kullanıyor.

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