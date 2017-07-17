OHAL'in 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
- OHAL 3 ay uzatıldıİran'dan Barzani'ye sert tepki!Sait Tekin'in sır cinayeti çözüldüHakimden FETÖ'cüye tokat gibi cevapHain yüzsüzlüğü! Bu halde getirildiCHP'den Cumhurbaşkanı'na ve 15 Temmuz'a hakaretBakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırımİnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank...Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteğiTürkiye Amerikan mandasına girecekti
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:46 Güneş 05:39 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:42 Yatsı 22:27
- 36°C Adana
- 39°C Adıyaman
- 31°C Afyon
- 33°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 32°C Ankara
- 30°C Antalya
- 29°C Artvin
- 32°C Aydın
- 29°C Balıkesir
- BIST: 106.217 0.99
- Altın: 140,085 0.17
- Dolar: 3,5313 -0.01
- Euro: 4,0508 0.10
OHAL 3 ay uzatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
OHAL 3 ay uzatıldıOHAL'in 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Sait Tekin'in sır cinayeti çözüldüDüzce'deki Rıza Malatyalı İlkokulu'nun müdürü Sait Tekin'in sır cinayeti Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında çözüldü.
Hakimden FETÖ'cüye tokat gibi cevapFETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davaya, devam edildi.
Hain yüzsüzlüğü! Bu halde getirildiCumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, sanıklardan Haldun Gülmez, araçtan inmeyi reddedince jandarmalarca salona götürüldü.
Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırımKalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili son durumu paylaştı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Özgecan'ın katilini öldürmüştü! Cezası belli oldu
- HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezası
- Selahattin Aydoğdu hakkında karar verildi
- 'Genelkurmay'da eşimi o vurdu'
- Bilim dünyasını şaşırtan garip mesajlar
- Fatih Terim'in kavga sonrası ilk fotoğrafı!
- İncirlik Üssü’ne yürüdüler! Fitnenin başı ezilsin
- Uşak'tan acı haber! 1 polis şehit
- FETÖ için en ideal infaz yöntemi! Osmanlı uygulamış
- Erdoğan yanına koruma olarak aldı
- Şehit Erol Olçok'u canlandıran sürpriz isim
- 2 milyon kişi büyük kahramana koştu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.