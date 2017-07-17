Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Bahadır'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan Bahadır, evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır, tutuklandı. Oğuzhan Bahadır, Kastamonuspor1966'ya, 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olmuştu.
17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Gözaltına alınan kaleci ByLock'tan tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Bahadır'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.
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