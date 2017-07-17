Erdoğan'ın tek sözü yetti! 4 ayda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin istihdam seferberliği meyvesini verdi ve bu yılın ilk dört ayında 1 milyon 488 bin kişiye yeni iş imkanı sağlandı.

İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 10,5 ile son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta Türkiye Ekonomi Şurasında yaptığı konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdamseferberliği başlatmasının ve hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin meyvesi görülmeye başlandı.

10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre Nisan'da işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 10,5 ile son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu yılın ocak ayında yüzde 13'e yükselen işsizlik oranı, Şubat ve mart döneminde sırasıyla yüzde 12,6 ve yüzde 11,7'ye gerilemişti.

Geçen yıl sonunda 26 milyon 669 bin kişi istihdam edilirken, Nisan sonu itibarıyla 1 milyon 488 bin kişiye ek istihdam sağlandı. Böylece nisan sonunda istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 157 bine ulaştı. Nisan sonunda işsiz sayısı ise 3 milyon 287 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Tarım dışı istihdam verisi Nisanda bir önceki aya kıyasla 1,4 puanlık düşüşle yüzde 13,7'den yüzde 12,4'e geriledi.

FETÖ'YE RAĞMEN POZİTİF

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sonrasında ivedi şekilde hayata geçirilen tedbir ve teşvikler sayesinde büyüme başta olmak üzere makro ekonomik verilerde piyasa beklentilerinin üzerinde pozitif seyir gözlendi.

İş gücü verilerinde hayata geçirilen teşvik ve istihdam seferberliği sayesinde 15 Temmuz darbe girişimi öncesi seviyeler görüldü. Geçen yılın temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 10,7, işsiz sayısı 3 milyon 324 bin kişi ve tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13 düzeyinde idi.