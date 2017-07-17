Junge Welt'in aktardığına göre Baden-Württemberg, Hamburg, Hesse ve North Rhine Westfelya eyaletlerine 23 Mayıs 2017 tarihinde gönderdiği yazıda Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, DHKP-C terör örgütünün propagandasını yapan Grup Yorum konserlerine izin verilmemesini talep etti.
17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararı
Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.
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