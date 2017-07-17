17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:46Güneş 05:39Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 28°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 106.217 0.99
  • Altın: 140,057 0.15
  • Dolar: 3,5310 -0.01
  • Euro: 4,0513 0.11

Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararı

»
Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.
Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararı
Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararı Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararı Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararı

Junge Welt'in aktardığına göre Baden-Württemberg, Hamburg, Hesse ve North Rhine Westfelya eyaletlerine 23 Mayıs 2017 tarihinde gönderdiği yazıda Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, DHKP-C terör örgütünün propagandasını yapan Grup Yorum konserlerine izin verilmemesini talep etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail'e çok sert uyarı: Tansiyon ciddi anlamda yükselirİsrail'e çok sert uyarı: Tansiyon ciddi anlamda yükselirHamas ve İslami Cihad hareketleri, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin doğuracağı sonuca karşı İsrail'i uyardı.
Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararıAlmanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararıAlman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.
Katar'dan flaş açıklama: 15 Temmuz'un benzeri yolda!Katar'dan flaş açıklama: 15 Temmuz'un benzeri yolda!Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah TRT World’e özel açıklamalarda bulundu.
İran'dan Barzani'ye sert tepki!İran'dan Barzani'ye sert tepki!İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Iraktan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu 'kabul edilemez' diye değerlendirdi.
İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank...İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank...Musul'da kanlı terör örgütü DAEŞ'den kalan kendi üretimi bomba yüklü araçlar, kentteki polis merkezi önünde sergileniyor.
Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteğiSuriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteğiABD, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD bölgesinde, iki hava üssü dışında 8 adet askeri noktaya sahip.
  • Rusya-Türkiye arasında 'şehitlik' anlaşması17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
  • İkinci kez oluyor! Japonya'nın karasularına girdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:20
  • Cami mahyasında dansöz oynattılar17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:57
  • Müslüman mezarlığı için referandum17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:57
  • Ülke kaos içinde... Muhalifler bunu da yaptı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
  • İran'ın tabularını yıkan o kadın!17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:55
  • ABD halkından Trump'a üzücü haber!17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54
  • Dikkat çeken yorum: İran kazandı, ABD kaybetti17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:30
  • ABD istihbaratından bomba Katar iddiası17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:45
  • Fransa'dan Araplara şok Katar çağrısı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri