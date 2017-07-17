17 Temmuz 2017 Pazartesi23 Şevval 1438
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MGK sonrası bildiri yayımlandı

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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 6 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
MGK sonrası bildiri yayımlandı
MGK sonrası bildiri yayımlandı MGK sonrası bildiri yayımlandı MGK sonrası bildiri yayımlandı

MGK bildirisinden öne çıkan başlıklar:

TERÖR ÖRGÜTLERİ KONUSUNDA ÇİFTE STANDARTTAN VAZGEÇİLMELİ

Terör örgütlerine karşı sergilenen çifte standart terk edilmeden, bölgenin huzur ve güvene kavuşmasının mümkün olamayacağının altı çizilmiş, uluslararası topluma, terörle mücadelede ortak bir anlayış birliğine varılması için verilen taahhütlere uyulması konusundaki çağrımız tekrarlanmıştır.

PYD'YE VERİLEN SİLAHLAR PKK'DA ELE GEÇİRİLİYOR

Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması, Türkiye'nin, bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir.

Türkiye sınırında terör devletine asla izin verilmeyecek.

IKBY'NİN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Irak Kuzeyi Bölgesel yönetiminin aldığı referandum kararının, hukuken ve fiilen uygulanamayacağı, bu teşebbüsün vahim bir hata olduğu ve istenmeyen sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refah tesis edilebilmesine bağlı olduğu değerlendirilmiştir.

IRAK VE SURİYE'DEN GELECEK TEHDİTLERE KARŞI GEREKEN YAPILACAK

Güney sınırlarımıza yönelik Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bir tehdidin tespiti ile taciz ve saldırı vuku bulması halinde, uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği, PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin, diğer bir terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

Eli kanlı terör örgütü ve uzantılarının, siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere sivillere ve masum insanlara yönelik suikastleri de örgütün tek amacının kendisinden olmayan herkesi yok etmek olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.

OHAL'İN UZATILMASI

FETÖ/PYD, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.

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